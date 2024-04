El grupo Revolver, liderado por el artista Carlos Goñi, ha lanzado Playlist, su decimotercer disco de estudio y el primero de su carrera, compuesto únicamente por versiones de canciones de otros artistas.

Formado por once canciones, Lady Madrid de Pereza, El sol no regresa de La Quinta Estación y Cómo hablar de Amaral fueron los tres adelantos que sacaron como previa de este álbum, que se completa con las versiones de: Azul de Elefantes, La vereda de la puerta de atrás de Extremoduro, Mesa para dos de Rubén Pozo y Lichis, Dónde estás de Jaime Urrutia, El equilibrio es imposible de Los Piratas, Viento de cara de Supersubmarina, Indestructibles de La Habitación Roja y Te he prometido de Leo Dan.

Con Playlist, Revolver ha querido "rendir homenaje a esas canciones que inspiran a Carlos Goñi, imprescindibles en la banda sonora actual de su vida, y que le hubiera encantado escribir a él", recoge la nota de prensa.

Además, según el propio Goñi, Playlist "es un disco de versiones, pero no de la gente que hizo que me dedicase a esto, sino de los que hacen que me siga mereciendo la pena hacerlo, más allá de lo que me emociona el tocar mis propios temas." "A lo largo de estos años he grabado y tocado muchas canciones escritas por otros, pero este proyecto había de ser distinto", añade.

Para él, hay una cuestión en relación a este disco que es el verdadero rompecabezas del tema: "cómo dotar a todo el disco de un único corazón cuando eran al menos 11 los que habían latido".

"Evidentemente, no soy el primero en hacer un disco así, pero sí es la primera vez que lo hago y cada uno tiene sus filias y sus fobias. Así que decidí que tenía que ser la interpretación mía a tumba abierta de cada uno de los temas, tal y como lo habría hecho yo si hubiese tenido el regalo divino de escribirlas", detalla sobre el proyecto.

Fechas de la gira 'Playlist'

No obstante, el lanzamiento de Playlist va acompañado de una gira de presentación. A partir del mes de mayo y hasta finales de año, Revolver estará actuando por diferentes salas, teatros y auditorios de España: