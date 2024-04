El pasado 7 de abril se cumplieron 30 años del genocidio ruandés, una matanza que se saldó con la muerte de 800.000 muertos en apenas 100 días. La explicación de lo ocurrido se ha circunscrito durante mucho tiempo a una lucha étnica entre hutus y tutsis, sin embargo, el periodista Jon Cuesta, reconoce en su documental Prisión Ruanda que también había una pugna por el poder que facilitó que ocurriera una masacre de estas características; además de una dura represión y masacres a civiles en los años siguientes por parte del Gobierno tutsi que se hizo con el mando.

Cuesta ha trabajado junto a Xurxo Fernández durante una década en el conflicto ruandés, realizando entrevistas tanto a miembros del Ejecutivo actual de Paul Kagame como a disidentes exiliados en Europa y personal extranjero que trabajó en Ruanda en los años noventa. En este tiempo, algunas de las fuentes que aparecen en este trabajo han sido atacadas, represaliadas e, incluso, asesinadas. Desde la sede de su productora, Ébano Stories, habla con 20minutos sobre los problemas que han tenido realizando el documental, las causas del conflicto, lo ocurrido durante el genocidio y sus consecuencias.

En el documental también sufre un episodio de represión Paul Rusesabagina, cuya historia inspiró la película 'Hotel Ruanda' tras haber salvado a 1278 personas durante el genocidio ruandés.A Paul le conocí en Bruselas la primera vez en 2014, cuando tras un viaje a Ruanda para hablar del genocidio me pareció muy raro que no se pudiera hablar de lo que había ocurrido después y decidí interesarme más. Ahí empezó todo esto en realidad. En 2019 le hice otra entrevista unos meses antes de que fuera secuestrado. Es una persona con nacionalidad estadounidense y belga y aún así no tuvieron problema en meterle en un avión engañado y llevarlo a la fuerza a Ruanda. A él ya le habían ocasionado un accidente de coche y habían entrado en su casa varias veces, pero nunca habían intentado algo así. Paul Kagame está obsesionado con él porque se ha hecho una figura pública que habla sobre una versión que no es la oficial. En esta ocasión le invitaron e una conferencia falsa en Burundi y en el aeropuerto de Dubai le sacaron por una puerta, le metieron en la pista y en un avión con destino a Ruanda.