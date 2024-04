Taylor Swift habría rechazado 9 millones de dólares por un concierto privado en Emiratos Árabes Unidos

Hoy por hoy es muy complicado que una oferta para un concierto privado pueda seducir a Taylor Swift, pues se ha convertido en milmillonaria según la revista Forbes, siendo, además, la primera cantante que lo consigue "gracias estrictamente a los ingresos de su música y sus actuaciones". Pero ello no quita que por su negativa haya quien también pierda dinero.

Así lo ha contado el rapero marroquí French Montana, quien ha dado a conocer que la artista de Look What You Made Me Do, Blank Space o You Belong With Me dijo que no a un espectáculo privado en Emiratos Árabes Unidos por el que se hubiese embolsado nueve millones de dólares y que él, por dicho no a los petrodólares, perdió un millón.

El músico de Casablanca, de 39 años, compartió en sus redes sociales una captura de pantalla de unos mensajes de texto en el que le ofrecían un millón de dólares —unos 936.000 euros— por una única actuación, si bien su nombre iba ligado al show de otra persona, cuyo nombre tapó.

Esta persona se llevaba nueve millones de dólares —alrededor de 8,45 millones de euros— por ese mismo espectáculo, que había de tener lugar "cualquier fin de semana" del pasado diciembre, "excepto el del 6 al 8". El rapero preguntó a sus seguidores: "¿Para quién creéis que son los nueve millones?".

Ahora, en una nueva entrevista con VladTV, French Montana, cuyo nombre de nacimiento es Karim Kharbouch, ha dado a conocer que era la cantante de 34 años el nombre que aparecía. "La oferta para el espectáculo era para Taylor y para mí: ella nueve, yo un millón", ha explicado, así como que el emplazamiento era "algún lugar de Emiratos" que nunca le confirmaron porque no aceptó Taylor.

De hecho, a día de hoy él mismo desconoce por qué Swift supuestamente rechazó la oferta, aunque se puede sospechar que fue porque quería pasar tiempo con su pareja y porque se encuentra en mitad de una gira internacional. Por ahora, sus representantes no han respondido a las preguntas de los periodistas.