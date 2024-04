En muchas otras casas, que salga a relucir el nombre de una expareja es sinónimo de conflicto si no se ha hablado sobre el tema lo suficiente. En el caso del matrimonio entre Vick Hope y Calvin Harris es más bien que el DJ prefiere no escuchar absolutamente nada sobre su más famosa antigua novia, Taylor Swift. El problema, eso sí, es que a su actual esposa sí que le gusta la música de la cantautora.

La personalidad de la radio británica lo ha dado a conocer en el episodio de este pasado lunes de su propio programa de la BBC, Going Home with Vick, Katie and Jamie, admitiendo sin contemplaciones ante sus compañeros: "Es que tan pronto como mi marido se va [de casa], me pongo a escuchar a Taylor Swift".

"Ese es el momento en el que necesito mi dosis, aunque únicamente sea una muy pequeña", ha continuado Hope, de 34 años, "porque apenas oigo un par de canciones, como si tuviese que sacármelas de la cabeza, y ya está, listo". La revelación ha llegado después de que un oyente les "agradeciese" que pusiesen todas las canciones que su pareja odia cuando no está.

Como no podía ser de otra forma, las redes han reaccionado con mucho humor a las palabras de Hope, quien se casó con Calvin Harris en una ceremonia íntima en septiembre de 2023. Por su parte, el músico británico de 40 años salió brevemente con Swift durante un año, comenzando en la primavera de 2015.

Fue entonces cuando se les vio vistiendo unos looks que combinaban entre sí en un evento en Nashville, y justo después Harris asistía a una actuación en directo de la autora de éxitos como Cruel Summer o Look what you made me do. La oficialidad llegó en mayo de 2015, asistiendo juntos a los Billboard Music Awards, pero en junio de 2016 Taylor ya salía con su ahora también exnovio Tom Hiddleston.

Aun así, su éxito también se explica si se tiene en cuenta que Hope no es la primera actual pareja de un ex de Taylor que sigue escuchando su música. Tanto Taylor Lautner, la actual esposa de su expareja Taylor Lautner —sí, marido y mujer se llaman igual—, como Sophie Turner, cuando todavía seguía con Joe Jonas, se han declarado fans de la música de la ahora milmillonaria.