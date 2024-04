Carlos Ríos, investigado por posible "publicidad desleal" en sus vídeos

El influencer Carlos Ríos ha recibido una carta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 advirtiéndole sobre la "publicidad desleal" que comparte a través de sus redes sociales en referencia a las marcas de alimentos ultraprocesados.

El fundador del movimiento 'realfooder' en España ha compartido en su cuenta de Instagram un comunicado en el que ha informado a sus seguidores sobre tal advertencia. "Me acaba de llegar una notificación del Ministerio de Consumo y Agencia 2030 diciéndome que no puedo hacer 'publicidad desleal'. Vamos, que no puedo hablar mal de marcas de ultraprocesados", ha apuntado en su publicación.

Ríos ha asegurado que esta "carta" le ha llegado en la misma semana en la que ha hecho una "crítica a los políticos por los menús de los hospitales". "¿Invertirán parte del presupuesto en mejorar los menús?", es la pregunta que ha lanzado, acompañada de una foto con varios de los alimentos que se ofrecen en los centros hospitalarios.

Con ello, el influencer argumenta que existe cierta relación entre la carta y sus críticas a estos menús. "Ahora mismo estoy totalmente en shock", ha concluido Ríos en su publicación.

En paralelo, la advertencia de Consumo a Carlos Ríos no era exclusiva para él. Tal y como recoge eldiario.es, esta notificación está relacionada con una "campaña del propio Gobierno" contra este tipo de publicidad.

El comunicado se realizó el pasado febrero en coordinación con la Red de Protección del Consumidor (CPC), para "advertir a los influencers de que estaban incurriendo en prácticas de publicidad engañosa, es decir, promocionar productos sin avisar de que tenía un fin comercial", apunta el medio citado.