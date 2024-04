Los 14.000 trabajadores que ha reunido McDonald's en Barcelona se despiden con un concierto privado de Dua Lipa y The Killers

Los 14.000 congresistas que han visitado esta semana Barcelona por la convención anual de la multinacional McDonald's se han despedido este jueves de la capital catalana tras dejar un impacto económico de 24,5 millones de euros y asistir a un concierto privado de Dua Lipa y The Killers en el Palau Sant Jordi.

Después de cuatro días de reuniones, la actividad de los asistentes a la convención, entre los que se encuentran empleados, franquiciados y proveedores de la empresa procedentes del centenar de países donde opera, se ha extendido al sector de ocio nocturno y restauración de la ciudad condal.

La Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm) ha informado de que el impacto económico que ha dejado la convención en Barcelona se estima en unos 24,5 millones de euros, con un gasto diario de unos 350 euros por persona.

Esto se debe a que los participantes han aprovechado su tiempo libre para explorar las ofertas culturales y de entretenimiento de la ciudad, entre las que se encuentran restaurantes con estrellas Michelin y discotecas barcelonesas punteras a nivel mundial.

El día del inicio de la convención, que se celebra cada dos años y llega esta vez a su edición número 30, alrededor de un millar de los asistentes pudieron disfrutar de un evento privado en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

Pero uno de los destinos favoritos de los congresistas ha sido la discoteca Shôko Barcelona, que por ejemplo anoche organizó un evento privado para trabajadores de McDonald's en Canadá.

Asimismo, Fecasarm ha afirmado que la cita ha desencadenado un aluvión de reservas en alojamientos y restaurantes, de modo que muchos de los trabajadores de la firma estadounidense se han visto incluso obligados a buscar alternativas en localidades cercanas, como Sitges, Castelldefels o incluso Girona.

Encantados con Barcelona

Los congresistas, que celebran por primera vez este evento fuera de Norteamérica, pues se han reunido siempre en EEUU y Canadá, han resaltado a su llegada al Palau Sant Jordi el atractivo cultural y el ambiente de Barcelona. Algunos iban vestidos con ropa corporativa, otros vestidos de calle e incluso algunos trajeados.

"Hemos podido visitar la ciudad con personas a quienes vemos cada dos años. Lo hemos pasado genial", ha contado Seamus Rawle, empleado de la empresa en Irlanda, que ha venido con sus dos hijos como invitados.

Su hijo Killian, que no esconde que su principal motivación es el concierto de Dua Lipa y The Killers, ha dicho: "Es algo raro asistir a un concierto tan temprano -17 horas-, es diferente a nuestro país. Incluso vamos a comer después del espectáculo".

Uno de los que ha tenido un desplazamiento más corto es Joaquim Jorge, de Portugal, que celebra no tener que viajar tan lejos como en otras ediciones de la convención.

"Es más cómodo hacerlo en Europa porque suele ser en Estados Unidos y creo que va a volver a celebrarse fuera de América", ha destacado el trabajador luso.

"Terminar con un concierto es genial, estoy muy emocionada. Soy muy fan de Dua Lipa", ha señalado Eliziane Ramos, invitada a través de McDonalds en Brasil.

Un adiós al ritmo de Dua Lipa y The Killers

El plato fuerte de la semana ha sido pues un concierto en el Palau Sant Jordi para ver de forma exclusiva a Dua Lipa, que esta semana ha despertado furor en redes sociales por sus paseos sin personal de seguridad por la ciudad catalana -impropio de alguien con 75,5 millones de oyentes mensuales en Spotify-, y a The Killers.

Una de las escenas más icónicas de la visita de Dua Lipa a la capital catalana tuvo lugar este miércoles, cuando se la vio de la mano con su pareja, el actor y modelo Callum Turner, haciendo cola en la heladería DelaCrem de la calle Enric Granados.

Dua Lipa, a pocas horas de lanzar su nuevo tema 'Illusion', que formará parte de su nuevo álbum de estudio Radical Optimism, también ha compartido a través de sus redes sociales el videoclip de la canción, grabado en las piscinas municipales barcelonesas de Montjuïc.

Con la expectativa de cómo será el nuevo disco de la cantante británica de origen albanés, hacia el mediodía de este jueves, miles de los congresistas se han acercado al Anillo Olímpico de Montjuïc, pegado al recinto donde ha tenido lugar el espectáculo.

Y lo han hecho con la ilusión de cantar y bailar al ritmo de éxitos como 'One Kiss', 'Levitating' o, el más reciente, 'Houdini', de Dua Lipa, y 'Somebody Told Me', 'When You Were Young' o 'Mr. Brightside', de The Killers.