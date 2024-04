La Oreja de Van Gogh: "Con los años te das cuenta del privilegio que es pisar un escenario"

No necesita presentación porque la banda formada por Xavi, Pablo, Leire, Álvaro y Haritz es quizá una de las más icónicas y reconocidas de toda la industria musical española.

La Oreja de Van Gogh está de celebración y para ellos no hay mejor manera de festejar que seguir haciendo lo mejor que saben hacer: pisar escenarios.

La banda donostiarra está a punto de cumplir 30 años, sin embargo, el paso del tiempo también deja huecos para sumergirse en primeras veces, y eso es lo que están haciendo.

En esta nueva gira, el grupo se está centrando por primera vez en recorrer festivales, un formato que si bien ya conocían (tienen unos cuantos a sus espaldas), nunca habían usado como leitmotiv principal de una gira.

En este contexto y con el camerino rodeado de técnicos y chiquillos corriendo de un lado a otro, el grupo atienda a 20Minutos cuando les quedan pocos minutos para salir a tocar al festival Polar Sound de Baqueira. Entre el público hay ganas y ánimos, al igual que entre los integrantes, quienes no han permitido que estos treinta años de carretera y noche les quiten las nervios en forma de punzadita en el estómago que a uno siempre le sobrevienen en las vísperas de lo momentos importantes.

Van a cumplir treinta años como banda dentro de muy poquito. ¿Se sigue poniendo nerviosa una banda de treinta años cuando está a punto de tocar? Pablo Benegas: Mucho. Pero una barbaridad. Lo que pasa es que ya tenemos herramientas para manejar los nervios y que no nos bloqueen. Los nervios están siempre, sobre todo cuando son conciertos diferentes. Este (su actuación en el Polar Sound) es el segundo de la gira. Todavía estamos haciendo retoques y hay partes que vamos a improvisar porque estamos ajustando muchas cosas. Los nervios son inevitables. Tiene que haber esa chispa. Tienes que salir pensando que va a pasar algo. Si saliéramos como si no fuera a pasar nadar, probablamente no pasaría nada de verdad (risas).