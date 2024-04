Mette Marit y Haakon de Noruega reconocen problemas de pareja: "De vez en cuando las cosas se pueden poner un poco tensas"

Una docuserie titulada llamada Haakon y Mette-Marit, nuestra Noruega, desvela aspectos desconocidos y casi íntimos de la vida en pareja de quienes están llamados a suceder en el trono al rey Harald. Este, pese a que está enfermo y ha tenido que dejar en su hijo las labores de su reinado para recuperarse de sus problemas de corazón, se niega a abdicar.

En este documento televisivo, ambos coinciden en que su vida en común, que en agosto pasado cumplió 22 años, "no ha sido un camino fácil".

El trabajo televisivo incluye declaraciones y reflexiones de los dos y fue grabado en 2023, durante cinco de los viajes con los que los dos celebraron sus 50 años.

Haakon y Mette Marit han reconocido altibajos en su vida en común. Casa real noruega

"De vez en cuando, las cosas pueden ponerse un poco tensas entre nosotros", dice en algún momento ella. Mette-Marit le pregunta a su marido cómo describiría su relación, no exenta de problemas, incluso desde el noviazgo: "Creo que, cuando funciona, somos un muy buen equipo", dice Haakon, quien añade: "No siempre es así, ni está completamente libre de problemas... Pero creo que somos bastante buenos complementándonos".

Mette-Marit coincide con su marido: "Siento que somos un muy buen equipo. A veces puede empeorar. Pero creo que se trata del hecho de que tenemos una gran sensación de seguridad porque hemos trabajado juntos durante 22 años. Lo sabemos... Conozco muy bien a Haakon. Sé lo que le molesta mucho y lo que le va bien".

La pareja habla también de su noviazgo, que estuvo caracterizado por la polémica cuando se conocieron las circunstancias de ella: madre soltera de un niño (Marius, que ahora tiene 27 años) con un hombre encarcelado por tráfico de drogas. Hubo, incluso, una ruptura cuando él se marchó a trabajar en la ONU, en EEUU: "Antes de irme, Mette (como la llama él) y yo decidimos no estar juntos. No funcionó. Algunos amigos sabían que Mette y yo nos conocimos, pero no muchos. Después de todo, ella tenía un hijo pequeño, por lo que no era del todo obvio que los dos nos convertiríamos en pareja", relata Haakon.

La pareja real tiene dos hijos en común: la heredera, Ingrid Alexandra, de 20 años, y Severre Magnus, de 18.