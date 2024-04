Con tanta campaña electoral, con tanta mediocridad política, y, sobre todo, con tanto vocero del apocalipsis, a uno solo le queda refugiarse en lo que le aporte conocimiento a la espera de que esta pesadez ambiental y mediática amaine.

Una buena alternativa es, sin duda, las publicaciones científicas contrastadas y/o las investigaciones de científicos con nombres y apellidos. Este es el caso, por ejemplo, hay muchísimos más, de los neurocientíficos, biólogos, ornitólogos y etólogos que estudian el “lenguaje” o la “cultura” de los pájaros.

Ahora que hay idiotas que dicen que vivimos primaveras silenciosas porque los pájaros ya no cantan, no me digan que no es maravilloso lo que hace el carbonero japonés, muy similar a nuestro carbonero común. Anidan en los huecos de los árboles, y tiene una llamada que hace que sus crías se agachen para evitar ser sacadas de los nidos por los cuervos, y otra llamada que hace que las crías salten completamente del nido cuando hay serpientes en el árbol.

O los carboneros capuchinos, que cambian el número de “dees” en su llamada característica para indicar el tamaño relativo y la amenaza de los depredadores.

O los arrendajos siberianos, que varían sus llamadas dependiendo de si se ve un halcón depredador posado, buscando presas o atacando activamente, y cada llamada provoca una respuesta diferente de otros arrendajos cercanos.

Un elemento clave del lenguaje humano es la semántica, la conexión de palabras con significados. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que, a diferencia de nuestras palabras, las vocalizaciones de los animales eran involuntarias, reflejando el estado emocional del animal sin transmitir otra información. Pero en las últimas cuatro décadas muchos estudios han demostrado lo contrario. Por esto cada vez más los científicos hablan de la cultura de los pájaros sin comillas.

Estamos en primavera y, a veces, “nos hablan”. Seguro.