El PP de Cataluña garantiza que no apoyará gratis al PSC ni hará pactos postelectorales con Junts: "Es de Barrio Sésamo"

El candidato del PP a las elecciones en Cataluña ha puesto un alto precio a los apoyos que obtenga el próximo 12 de mayo. A poco más de un mes para la cita con las urnas, Alejandro Fernández visualiza todos los escenarios electorales posibles en los que, en todo caso, cree que el PP será decisivo. Por este motivo, ya avanza que no repetirá la estrategia de su líder Alberto Núñez Feijóo de facilitar el gobierno al PSC, como ocurrió en Barcelona, para evitar el independentismo. También, y a diferencia de la dirección nacional de su partido, se niega a sentarse a dialogar con Junts una vez conozca los resultados electorales.

"Tengo muy claro que no tengo nada que hablar con prófugos golpistas. Es de Barrio Sésamo", ha apuntado en un coloquio organizado por Siglo XXI en Madrid, al ser preguntado sobre si contempla una colaboración con los independentistas. Una vez descartada esta posibilidad, Fernández ha resuelto el siguiente escenario: el posible apoyo del PP al PSC para evitar que ERC o Junts entren en la Generalitat. El candidato popular ha asegurado que no apoyará al candidato Salvador Illa hasta que su líder Pedro Sánchez rompa todos sus pactos con los independentistas a nivel nacional. Un escenario que los populares ven aún más imposible.

El candidato popular ha defendido la apuesta de su partido por evitar al independentismo en la capital catalana. No obstante, ha subrayado que la situación ahora ha cambiado. "Después de las municipales mantuve que el PP hizo lo que tenía que hacer en Barcelona. Pero después han pasado muchas cosas", entre ellas, la amnistía. "La única manera de sentarnos a hablar con el PSOE es que rompiera todos sus acuerdos con el separatismo" a nivel nacional. "Todos deseamos pasar página del procés pero no podemos ser ingenuos. Si no se produce un cambio radical no caeremos en su trampa", ha aseverado.

Con todo ello, el PP en Cataluña se postula como "única palanca" de cambio, por lo que ha pedido el voto a todos aquellos que se sintieron "abandonados". "Que sepan que nos hemos quedado en Cataluña y no nos vamos a ir, su voto es el único que puede garantizar el cambio". Es más, el portavoz en el Congreso Miguel Tellado ha señalado que los malos resultado que obtuvo Fernández en los comicios de 2021 fueron culpa del desgaste de la marca del PP que lideraba Pablo Casado. Por lo que, durante la presentación del protagonista del coloquio ha augurado que esta vez sacará buenos resultados gracias a Alberto Núñez Feijóo.

Durante el coloquio, Fernández ha valorado otras cuestiones de actualidad, como es que el Tribunal Constitucional suspende la iniciativa del Parlament catalán que pide declarar la independencia. El popular ha aplaudido la decisión que ve como una muestra de que el "Estado de derecho funciona" y que "España es una gran democracia el mundo que no va a ser derrotada por Sánchez". También ha cuestionado las últimas palabras del candidato socialista que dice ver muy difícil pactar con Junts: "Cuando Salvador [Illa] dice una cosa es que va a pasar lo contrario", ha respondido.

Asimismo ha entrado a valorar la última promesa de Carles Puigdemont que garantiza que dejará la política activa si no logra volver a ser presidente de la Generalitat. "Las dos propuestas que ha lanzado hasta ahora Puigdemont son: uno, que se ha cambiado de casa, y dos, que se quiere retirar o se podría retirar. Yo me niego a convertir esta campaña en un reality show para comentar la vida y milagros de Carlos Puigdemont" en lugar de hablar por ejemplo de la sequía en Cataluña. "Eso es importante y no, insisto, las frikadas de Carles Puigdemont". Fernández no ve por el momento un referéndum en Cataluña. Antes, dice, van a trabajar "en una enmienda a la España nacida de la Transición para convertirla en una un estado plurinacional confederal asimétrico".