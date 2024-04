"Pertenecer a este mundo ha sido un objetivo durante toda mi vida. He hecho 126 películas, pero en líneas generales yo soy un actor de teatro", ha dicho Antonio Banderas este martes en el encuentro de los nominados de los Premios Talía, que reconocen el talento en las artes escénicas.

Junto a él, Sara Baras o Antonia San Juan son algunos de los rostros que esta tarde se han reunido en el encuentro de nominados de la segunda edición de los Premios Talía, iniciativa presidida por Cayetana Guillén Cuervo, quien ha destacado que "el humor será la categoría con más peso en esta edición".

La antesala de estos premios ha tenido lugar esta tarde en el espacio All In One Caixabank de Madrid, donde ha tenido lugar la antesala de los Premios Talía, que se celebrarán por segundo año consecutivo en el Teatro Español, el día 22 de abril.

Antonio Banderas y Cayetana Guillén Cuervo en la presentación de los Premios Talía. KIKO HUESCA / EFE

"Me he criado en teatro, y ese es un mundo que estoy disfrutando como nunca he disfrutado en mi vida", ha señalado Antonio Banderas sobre la importancia de las artes escénicas, a quien la organización concede este martes, de forma extraordinaria y previa al certamen, un premio por su trayectoria.

También ha recibido este premio especial la bailarina Sara Baras, que celebra 25 años con su compañía y junto a la que estrena ‘Vuela’, un homenaje al guitarrista Paco de Lucía. "Esta obra está llena de detalles que homenajean al maestro y a su influencia, con una energía positiva y muy bonita", ha explicado.

La madera, el mar, la muerte y volar son las cuatro fases de este espectáculo. "25 años de compañía privada y en este trabajo son algo importante. Miro atrás y me parece mentira, son más de 4.000 funciones y muchas giras", detalla sobre la trayectoria que hoy se le reconoce.

Los Talía, que de nuevo volverán a cruzar la Plaza de Santa Ana con una gran alfombra roja, "un hecho que ya es el sello de los premios", según detalla Cayetana Guillén Cuervo, plantean este año novedades con el fin de "mantener alto el listón".

Entre las novedades de este año, "se fortalecen los lazos con Estados Unidos" al contar, entre otros nombres, con el director de vestuario en Broadway Emilio Sosa, también y se reconoce a México en la sección destinada a Latinoamérica.

"Hay que tener disciplina, perseverancia y renunciar a mucho, pero las cosas salen", ha incidido Guillén Cuervo, para quien estos premios se han convertido en su mayor eje profesional. "Somos un equipo muy pequeño, pero con mucha vocación. Dedico más tiempo a esto que a ninguna otra cosa", ha resaltado.