Críticas a las palabras de ElXokas sobre cómo el ejercicio le ha cambiado la vida: "Ha entrenado dos días y ya se llama gladiador"

Hace pocas semanas que ElXokas decidió comenzar a hacer deporte y dar así un cambio radical a su estilo de vida.

El famoso streamer contrató a un entrenador personal y comenzó a compartir con sus seguidores los ejercicios que hacía, algo que mereció alguna que otra burla por la poca ortodoxia que el gallego mostraba en su realización.

Este sábado, ElXokas subió un vídeo a su canal en el que explicaba cómo el deporte le está ayudando. No obstante, su discurso no ha sido bien recibido por algunos usuarios.

El tío ha entrenado dos días y está ya dando discursos motivacionales y llamándose gladiador. Me cago en mi vida. https://t.co/MTsuMnAJI7 — El Chico Morera 🌱 (@elchicomorera) April 6, 2024

"A pesar de ser rico y a pesar de ser el mejor en mi campo, había días en los que me sentía miserable. Ahora ya nunca me siento miserable porque soy un hombre, y lo que me hace sentir hombre no es ser mejor en mi trabajo ni esas tonterías, es entrenar cada puto día y mejorar mi físico (...) Puedo tener problemas, pero al final del día llego a la cama y digo: 'Me la suda porque he entrenado, porque he cumplido, porque soy un puto gladiador'", dice ElXokas en su vídeo.

El discurso del gallego ha recibido críticas por parte de algunos internautas, que lo acusan de llevar poco tiempo haciendo ejercicio como para dar lecciones sobre el asunto, especialmente a una audiencia tan joven como la que tiene.

"El tío ha entrenado dos días y está ya dando discursos motivacionales y llamándose gladiador", ¿Ser un "hombre" es ser un gladiador? ¿Hacer ejercicio?" o "Ni Ilia Topuria después de 16 semanas de training camp" han sido algunas de las contestaciones.