María Patiño, tras salir de Mediaset: "He tenido que reconducir mi vida al autoamor"

María Patiño ya no forma parte de Mediaset. Tras cancelarse Sálvame el pasado verano, la periodista se mantenía al frente de Socialité. Eso fue hasta este enero, cuando dejó de presentar el programa mañanero de los fines de semana de Telecinco.

Este sábado, en el plató de Col.lapse, Patiño habló de su salida del grupo de comunicación. "He tenido que reconducir mi vida al autoamor, a quererme. Me había olvidado de mí porque me dedicaba exclusivamente a esta profesión. Tenía adicción al trabajo", reconoció.

Además, criticó que Telecinco obvie a Sálvame y su legado. "Llevo mal que la cadena reniegue de su pasado, de Sálvame. Siempre digo que hay que conocer el pasado para entender el presente, y, cuando veo que Telecinco renuncia a esa hemeroteca que es Sálvame, digo: 'qué pena'", reconoció.

Además, defiende los contenidos que daban: "En el Deluxe entrevistamos, a lo largo de 14 años, a personajes que hoy en día son protagonistas. No hay nada más maravilloso que sentirse orgulloso de lo que has sido para entender quién eres, y Telecinco ha renegado de algo tan importante como la escuela de Sálvame".

También defendió que sus famosas peleas eran reales: "Yo me represento a mí misma, y mis broncas son reales. Cuando me cabreo, me cabreo de verdad, pero no puedo responder por los demás. Lo que sí sé es que he tenido mucha libertad y me han dejado ser como soy donde he trabajado".