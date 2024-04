Zelenski abre la puerta a endeudar Ucrania por armamento y pide aprobar ya la ley de movilización

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha manifestado la disposición de su Gobierno a asumir créditos para la compra inmediata de armamento en lugar de esperar a las donaciones de Estados Unidos y sus aliados. Así mismo, ha pedido al Parlamento que no retrase más la aprobación de la ley de movilización.

Si Estados Unidos les ofrece ayuda militar "a crédito hoy" o "gratis en un año", Kiev optaría por la primera opción. "Aquí no hay elección. Cuanto antes, mejor", ha argumentado en una entrevista con el programa de televisión Somos Ucrania.

Zelenski ha resaltado que la ayuda militar estadounidense tiene una "importancia crucial", pero ha advertido de que Ucrania "es rehén de la situación". "Lamentablemente la cuestión de la guerra de Rusia contra Ucrania se ha convertido en una cuestión política en Estados Unidos, a pesar de que lo que está en juego es la seguridad del mundo entero", ha indicado.

En concreto, Zelenski ha planteado la necesidad de contar con 25 sistemas de defensa antiaérea Patriot "para cerrar Ucrania totalmente" y proteger así la red eléctrica del país de los ataques rusos.

Además, Zelenski ha manifestado su apoyo a la propuesta de intervención militar francesa planteada por el presidente Emmanuel Macron y ha resaltado que podría ser especialmente útil en ámbitos como la formación militar y la reparación de armamento occidental que está inutilizado.

Sin embargo, Zelenski ha descartado pedir la intervención directa de ejércitos extranjeros porque Rusia se aprovecharía y "haría todo lo posible para impedir la ayuda militar de otros estados".

Ley de movilización

Zelenski también ha instado a la Suprema Rada (Parlamento) de Ucrania a dejar de lado el "populismo" y a aprobar la nueva ley de movilización tras cuatro meses de debate, corrigiendo un "gran error" que ha jugado a favor de la "propaganda rusa".

"Estamos hablando con el Parlamento para que vote la ley en cuestión en los próximos días", dijo Zelenski en una entrevista con el programa informativo unificado de las cadenas de televisión ucranianas realizada durante una visita a Chernígov, en la frontera norte del país.

"No pueden seguir puliendo la ley y deben contemplarla de forma realista. Es necesaria una ley que funcione", subrayó el mandatario en su primer mensaje público dirigido a la Rada en relación a la ley, cuyo objetivo es redefinir las exenciones del servicio militar y hacer más eficiente el proceso de movilización en un momento en el que escasea el número de nuevos reclutas.

Zelenski habló de un comportamiento "irresponsable" por parte de la Rada y pidió a los diputados que se "tranquilicen" y "no esperen aplauso por su populismo". Si la ley no se aprueba pronto, será el Parlamento y no los mandos militares quienes carguen con la responsabilidad de que el país pueda disponer de la capacidad de crear unas reservas suficientes para las Fuerzas Armadas, apuntó.

Zelenski afirmó que el retraso supone un "error" que ha hecho de la cuestión de la movilización "el foco principal de la campaña de desinformación rusa" dentro y fuera de Ucrania, contribuyendo a la percepción de que los ucranianos no quieren defender su Estado.

"Occidente nos está preguntando: si no queréis la movilización, si el Parlamento no quiere votarla, ¿entonces qué sentido tiene ayudaros? ¿Por qué deberíamos ayudaros?" argumentó el presidente. Además la cuestión ha empezado a dividir a la sociedad ucraniana en quienes están a favor y quienes están en contra, así como "entre militares y civiles", afirmó.

"Solo los estúpidos piensan en sus niveles de popularidad. No hay niveles de popularidad. Solo hay una prioridad, Ucrania. Si no salvamos Ucrania ningún político tendrá futuro. Tenemos que salvar a Ucrania, a nuestro pueblo y nuestra nación", reprochó el presidente, en referencia a las preocupaciones por el coste político de la ley de movilización.

Ucrania derriba 17 drones kamikaze rusos

La Fuerza Aérea ucraniana informó este domingo del derribo de 17 drones kamikaze 'Shahed' rusos en la noche pasada, así como del lanzamiento de varios misiles que al parecer no fueron interceptados.

En la noche del viernes al sábado, un ataque con misiles S-300 contra la región de Járkov (norte) dejó seis civiles muertos y una docena de heridos, así como cuantiosos daños materiales.

En una entrevista televisada, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó el sábado que para proteger el espacio aéreo ucraniano de forma efectiva hacen falta al menos 25 sistemas 'Patriot' con entre seis y ocho baterías cada uno.