El delegado del Gobierno pide una reunión a Ayuso y Almeida, pero ellos declinan la cita

Vivienda, seguridad o violencia de género son algunos de los puntos que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, considera prioritarios abordar con el resto de administraciones para colaborar y mejorar la vida de los ciudadanos. Bajo esta premisa, Martín ha solicitado el alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Jose Luis Martínez-Almeida, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una reunión de trabajo para abordar los asuntos que afectan a la región. Por su parte, Ayuso y Almeida han declina la cita, alegando que el delegado solo busca el enfrentamiento.

"Ayuso está anteponiendo sus intereses y los de su entorno a los intereses generales", ha expresado Martín este viernes durante una rueda de prensa donde ha hecho balance este de ese primer aniversario en el cargo. El representante del Gobierno se refería así a las negativas constantes de la presidenta regional a mantener una reunión de trabajo."Estamos aquí para defender los intereses de los madrileños y si con alguien hay que sentarse es con quien se tiene diferencias, los problemas se resuelven así", ha indicado antes de volver a pedir la dimisión de Ayuso "por mentir" y "avalar la coacción a medios de comunicación".

Sin embargo, mientras esto no se produzca, ha recordado a la dirigente autonómica que "sigue siendo presidenta" y no debe hacer "dejación de funciones". Por ello, le recomienda "tragarse su inquina personal" para entablar relaciones de cooperación con el Ejecutivo nacional en cuestiones de interés compartido.

El delegado considera que hay temas urgentes encima de la mesa que no se están tratando, como los que afectan a la vivienda, el transporte o la violencia de género. Martín ha mostrado preocupación porque este clima se haya extendido más haya de la Puerta del Sol, al no haber recibido aún contestación por parte de Almeida a su carta, donde solicitaba un encuentro "que no termina de concretarse". En concreto, ha subrayado la necesidad de suscribir un acuerdo para que el municipio se adhiera al programa de VioGén, contra la violencia de género.

Ayuso y Almeida no se reunirán con el Gobierno central

Las peticiones del delegado del Gobierno no han quedado sin responder, ya que, pocas horas después de hacer pública esta invitación a ambos dirigentes, Ayuso y Almeida han declino cualquier tipo de encuentro. "No me merece ninguna consideración", ha manifestado Díaz Ayuso al ser preguntada. El alcalde de Madrid ha compartido esta posición y ha anunciado que no planea ningún encuentro con él hasta que "busque mejorar la vida de los madrileños" y deje de lado su postura de "confrontación" y "enfrentamiento" con las administraciones locales.