El rescate 'in extremis' de una mujer a punto a lanzarse al vacío desde un puente

Los oficiales de la Policía de Nueva York han conseguido evitar una desgracia al llegar a tiempo para sujetar a una mujer que tenía la clara intención de saltar al East River el pasado domingo 17 de marzo.

Todo sucedió durante la Media Maratón de Nueva York, como ha explicado la policía en su red social X (Twitter).

Como pueden ver en el vídeo, la mujer pide desesperadamente que la dejen ir (let me go), mientras está colgando del puente y lo único que evita que no caiga son las manos de los agentes sujetándolas con fuerza pese a una incómoda valla de por medio que dificulta que la puedan sostener mejor para evitar el desastre.

Afortunadamente pronto llegó la Unidad Portuaria de Operaciones Especiales de NY en un bote para ayudar en el rescate y consiguieron poner a la joven a salvo y repetirla con mucho tacto que iban a conseguirle la ayuda que necesite para estar bien.