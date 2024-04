Tu horóscopo diario: jueves 4 de abril de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 4 de abril de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Estás ante otro día afortunado, o moderadamente afortunado, y que al igual que ayer, va a ser especialmente favorable para cultivar las relaciones y contactos, aunque no es algo que se te dé demasiado bien. También tendrás suerte e inspiración para viajar. Aunque habrá riesgo de tensiones con la pareja o en el hogar.

Tauro

Algo que estabas esperando con ilusión es muy posible que no llegue o, en el mejor de los casos, se retrase bastante. Céntrate en el presente, ilusiónate con lo que tienes, pero no pongas tu corazón en algo o alguien que no tienes todavía. Solo si lo ves de esta forma sí va a poder ser un día constructivo y fructífero para ti.

Géminis

Se te van a estropear, o como mínimo se van a alterar, unos planes que tenías en relación con viajes y otras actividades, tanto de trabajo como dirigidas a otros ámbitos, y esto te podría provocar un bajón emocional. Pero no te lamentes demasiado, ya que te surgirán otras actividades que mejorarán mucho lo anterior.

Cáncer

La gente que te rodea te valora y te quiere mucho más de lo que tú crees, y la gran mayoría de tus inquietudes y temores no se corresponden con la realidad, afortunadamente, y mucho menos ahora que te encuentras en una época que va poco a poco a mejor. Hoy vas a poder darte cuenta de que esa es la auténtica verdad.

Leo

Hoy debes tener cuidado con tus nervios y tu carácter colérico e impetuoso. El que estés en un buen momento no significa que todos los días vayan a ser muy buenos, y de cuando en cuando, como sucederá hoy, alguna vez las cosas se torcerán un poco, aunque inmediatamente después se te vuelvan nuevamente a enderezar.

Virgo

A veces el camino más difícil o más complicado es el que verdaderamente garantiza el éxito, mientras que en el camino fácil y afortunado es, precisamente, donde está la trampa. Esa es la lección que la vida te pondrá en el día de hoy, en estos momentos la suerte estará en ese sendero que a nadie le gustaría tener que recorrer.

Libra

Una gran ayuda o promoción te va a llegar de la mano de un amigo o un protector. Pero, en realidad, lo que parece un golpe de suerte solo sería, en realidad, algo que tú mismo te has ganado con tu gran inteligencia y capacidad de adaptación. Suerte y realizaciones en tu trabajo o la vida social, donde tu valía será reconocida.

Escorpio

Aunque por fuera hoy vas a dar una imagen alegre y triunfal, sin embargo, interiormente en tu corazón anidan muchas penas y tristezas, relacionadas con el amor y otros asuntos personales. La buena noticia sería que todas esas preocupaciones y penas tendrán su solución en la gran mayoría de casos, ten un poco de paciencia.

Sagitario

Hoy vas a desplegar una gran actividad y tendrás un excelente día para el trabajo y los asuntos materiales, sin embargo, no te lo va a parecer porque, en realidad, todo lo que siembres ahora solo lo podrás recoger más adelante, y en gran abundancia. La palabra clave de este día sería, sobre todo, paciencia, todo acabará llegando.

Capricornio

Estás ante un día que, en sus comienzos, te va a parecer muy sencillo y cómodo, pero que, sin embargo, se va a ir complicando cada vez más y surgiendo nuevos problemas inesperados. No obstante, la buena noticia es que al final todo se solucionará de un modo u otro, porque ninguno de los problemas va a ser realmente grave.

Acuario

A veces no te conviene nada seguir esa inspiración y ese sexto sentido que tienes desarrolladísimo, pero que en muchos de los casos te suele llevar hacia el desastre. Sin embargo, hoy si te interesaría hacerlo porque te va a ayudar a encontrar la solución a un dilema que te será casi imposible resolverlo por el camino de lo racional.

Piscis

Hoy tendrás suerte en relación con el dinero y los asuntos materiales en general. Incluso no se puede descartar que te llegue algún dinero, o cobres algo que se te debía desde hacía tiempo, de una forma repentina e inesperada. Aunque, en realidad, ese dinero te va a servir para hacer un pago o solucionar un importante problema.