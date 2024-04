El orgullo vallecano ya tiene hasta tienda: "En este barrio nos gusta presumir de nuestras siglas"

En su primera acepción, el Diccionario de la Real Academia Española define la palabra 'orgullo' como: "Sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios o por algo en lo que una persona se siente concernida". En los barrios que forman Vallecas hay tantas formas de entender el orgullo vallecano como personas los habitan, que se cifran en más de 330.000 entre los distritos de Villa de Vallecas y Puente de Vallecas. Orgullo de pertenencia, orgullo de clase, orgullo de lucha o sin orgullo, pero vallecanos.

Uno de los tantos orgullos es el de Verónica Esteban, una vallecana "de toda la vida" que regenta desde hace un mes El Rincón de Vallekas, "la primera tienda en Vallecas que se especializa en vender merchandising del barrio", cuenta orgullosa desde el interior de su local ubicado en la esquina entre Arroyo del Olivar y la avenida de Buenos Aires. "Los vallecanos somos muy vallecanos, nos gusta mucho presumir de nuestras siglas", afirma mientras enseña una de las camisetas que vende en su tienda.

El escaparate que ha montado Verónica llama poderosamente la atención de los vecinos, pues es raro el que no gira la cabeza para mirarlo, aunque no se detenga. Una calavera pirata y varias carabelas tripuladas por figuras vestidas del Rayo Vallecano presiden la fachada de la tienda. Junto a estos bucaneros, camisetas con diseños que rezan "vallekanos por el mundo", chapas que dicen "100% vallecan@" o libretas con las siglas "VK", completan la variedad de productos del barrio que se pueden encontrar dentro.

Carabela con figuras vestidas con la camiseta del Rayo Vallecano. Jorge Paris

Una de esas personas que se para frente al escaparate es, también, Verónica, una clienta de la tienda que en otra ocasión ha comprado un bodie para su futura hija, pues está embarazada y quiere que cuando nazca lleve puesta ropa del barrio. Para esta treintañera, el orgullo vallecano se entiende desde la lucha de los vecinos: "Vallecas ha peleado mucho y aquí estamos. Aunque nos hayan tenido en segundo plano, siempre hemos hecho mucho ruido".

Verónica considera que para poder ser parte de Vallecas "hay que conocer sus orígenes y eso se logra haciendo barrio, hablando con tus vecinos". "Si preguntas en Vallecas, es muy difícil encontrar a un vallecano de padres vallecanos. Casi todos son hijos de padres extremeños, manchegos o catalanes. El barrio se ha hecho a sí mismo", relata con una sonrisa orgullosa.

Otra vecina que se detiene ante el escaparte es Rosa, que lleva 69 años en el barrio, desde que nació. Su largo recorrido en estas calles le permiten tener una visión más amplia de lo que es el orgullo vallecano: "A mí me gusta Vallecas. He pasado de sentir que Vallecas era un barrio marginal, a estar totalmente integrado con el resto de Madrid". Mientras observa los distintos productos que se venden en El Rincón de Vallekas, manifiesta que le parece "genial" que la gente compre objetos que se identifiquen con el barrio: "Me gusta que la gente joven lleve estas cosas si se siente orgullosa".

Interior de la tienda, donde se pueden ver las estanterías repletas de camisetas y sudaderas con motivos del barrio. Jorge Paris

Para muchos vallecanos, el hecho de identificarse como tal mediante camisetas, chapas o pegatinas es algo que no va con ellos. "No me compraría este tipo de objetos, no necesito demostrar todo el rato que soy vallecano. Cuando me preguntan de donde soy, digo con orgullo que vivo en Vallecas, pero no me hace falta expresarlo de esta forma", relata Jorge, un joven de 18 años que camina por la avenida de Buenos Aires junto a otros dos amigos.

Otros vallecanos de adopción, como Antonio, no sienten ningún orgullo por el barrio, pese a que lleva viviendo más de cincuenta años en Vallecas. "Llevo toda mi vida aquí, pero siempre he estado trabajando, de taxista y de cocinero. Nací en Bolaños de Calatrava y de allí me siento", afirma de forma tajante.

Una tienda física después de 14 años de feria en feria

Para la dueña de la tienda, tener un lugar físico donde vender sus productos es "el sueño que todo emprendedor", pues cuenta que comenzó hace 14 años vendiendo de forma ambulante de feria en feria. "Después de tanto tiempo los vecinos me pedían montar una tienda donde venir a comprar pulseras, llaveros o camisetas. Antes tenían que esperarme hasta Navidad, cuando montaba un puesto en la Albufera", relata.

Todos los objetos que se ven en la nueva tienda son fruto de la colaboración artística vecinal: "Fran nos hace los llaveros, Gema las chapas, Marimar hace distintos complementos… todo relacionado con el distrito. Hemos conseguido crear una economía circular", explica Verónica.

Los inicios de esta vallecana estaban relacionados con la artesanía, cuando vendía abalorios de alambre y llaveros fimo. Poco a poco fue incorporando productos, como sacos térmicos o juguetes de madera. El merchandising vallecano fue llegando con el tiempo y le dio una gran presencia en el barrio. Su última incorporación al catálogo de la tienda son las guitarras y baterías en miniatura de bandas de música, lo que puede colocar a la tienda como una referencia en el mundo del coleccionismo musical.

Baterías y guitarras en miniatura de bandas de música que se venden en El Rincón de Vallekas Jorge Paris

Los productos más vendidos de la tienda son las figuras del Rayo Vallecano y la camiseta de "vallekanos por el mundo", de las cuales ha vendido más de 1.000 en el último año, la última con destino Miami. Para Verónica, ver a alguien con sus diseños por la calle se supone "un orgullo muy grande", aunque lo que más le gusta es ver sus pegatinas en los coches de sus vecinos.

Un punto de encuentro en el barrio

El objetivo de verónica con esta tienda es ir un paso más allá y convertirla en un punto de encuentro en el barrio. "Me gustaría que la gente venga al local y coloque en el tablón anuncios sus clases particulares, talleres de yoga o servicios de cuidado de niños, lo que quiera aportar cada uno", explica. Además, relata que su sueño es montar un taller de costura: "Siempre he querido diseñar prendas de ropa y aquí quiero crear un espacio donde aprender a hacerlo".

Por el momento, los inicios no están siendo sencillos, pero confía en que El Rincón de Vallekas coja impulso y le permita vivir de ello: "Ha sido un mes un poco caótico y no están siendo fáciles los inicios, ya que se me ha juntado con otros mercadillos importantes por toda España. Llevo tres años detrás de intentar abrir esta tienda y por fin lo he conseguido, así que estoy contenta porque es un logro".