Un conductor circula a toda velocidad por las calles de Huelva con una persona sobre el capó de su coche

La Policía de Huelva investiga un supuesto caso de conducción temeraria por las calles de la ciudad. Un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales muestra como un conductor lleva a una persona encima del capó de su coche a toda velocidad, saltándose semáforos en rojo e infringiendo varias normas de circulación.

En las imágenes, también se puede ver cómo el hombre, agarrado al borde del capó del coche en marcha, le grita al conductor para que frene el vehículo: "Te lo juro por mi padre que me vas a matar, tronco". Aun así, la persona que graba toda la escena no reduce la velocidad y el hombre continúa con los gritos: "Illo, que me vas a tirar".

Al ver que el conductor continúa circulando de forma temeraria, el hombre empieza a dar cabezazos contra la luna del coche para tratar que frene el turismo y evitar caerse. Finalmente, el autor del vídeo detiene el coche para que la persona subida en el capó pueda bajarse.

La Policía de Huelva no tiene constancia de ninguna denuncia ni tampoco se conoce la indentidad de los autores de este vídeo. En cualquier caso, el conductor del vehículo se enfrentaría a una infracción de tráfico por conducción temeraria.