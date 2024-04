Shannen Doherty, enferma de cáncer, vende su patrimonio para facilitarle a su madre la vida cuando ella se muera

La actriz Shannen Doherty, una de las protagonistas de Sensación de vivir, afronta su vida, marcada por el cáncer, con preocupación pero también con organización y templanza.

A sus 52 años, Shannen se ha definido preparada para morir por esta enfermedad que en su caso avanza imparable, según ha manifestado ella misma en diversa ocasiones. Primero, le fue diagnosticado un cáncer de mama en 2015 que creyó superado. Pero hace un par de años, el mal volvió más virulento y con metástasis.

Ahora, la actriz de Embrujada acaba de contar en su podcast Let's Be Clear todas las cosas que quiere dejar solucionadas en vida para facilitar las gestiones a sus seres queridos, en particular, a su madre, Rose.

Shannen ha desvelado que está vendiendo y regalando sus pertenencias en un esfuerzo por facilitarle las cosas a su madre: "Mi prioridad en este momento es mi mamá, sé que será difícil para ella si muero antes que ella".

"Ya que va a ser muy difícil para ella, quiero que otras cosas sean mucho más fáciles. No quiero que ella tenga un montón de cosas con las que lidiar. No quiero que tenga cuatro trasteros llenos de muebles", precisa Dohery, que durante años adquirió muchas antigüedades.

"Sientes como si estuvieras renunciando a algo que era muy especial e importante para ti. Pero sabes qué es lo correcto y que te dará una sensación de paz y calma porque estás ayudando a las personas que dejas atrás a tener una transición más limpia y sencilla".

'Sensación de vivir', la serie que catapultó a Shannen. ARCHIVO

La actriz admite que ni siquiera siente placer por el hecho de comprar: "No lo disfruto y los demás no lo disfrutan, y ¿realmente necesito algo de eso? ¿Necesito tener tres mesas de comedor?", dijo sobre los objetos de los que se quiere deshacer. "La respuesta es no, ninguno de nosotros realmente necesita todas las cosas que tenemos".

"Son solo cosas", dice Doherty. "No necesito esto, realmente no me trae ninguna gran alegría, pero lo que sí me trae una gran alegría es llevar a mi mamá a los lugares a los que siempre quiso ir".

La lección de vida que la actriz es que los mejores recuerdos "son las cosas que más importan, no tus posesiones ni lo que tienes".