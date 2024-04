Tu horóscopo diario: martes 2 de abril de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 2 de abril de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy te espera un día de trabajo intenso y lleno de actividad, pero al mismo tiempo canalizarás toda esa energía de una forma constructiva y tus esfuerzos acabarán dando sus frutos. Sobre todo, tendrás mucha suerte e inspiración si tienes que viajar o hacer cualquier tipo de negocio, u otras actividades, con extranjeros.

Tauro

Vas a tener un día de muchos problemas y sorpresas poco agradables en el trabajo, aunque al final conseguirás enderezar esa situación y salir con bien de todo ello. De todos modos, hoy debes procurar no correr grandes riesgos y actuar con prudencia o sensatez, a no ser que no te quede más remedio de hacer lo contrario.

Géminis

Te encantan los cambios y las novedades de todo tipo, tanto en tu vida íntima como en el trabajo, pero si te embarcas en un nuevo negocio o te asocias con alguien debes tener mucho cuidado, la influencia de Neptuno advierte que hay riesgo de que sufras algún engaño o traición, ahora o más adelante. Ve con prudencia.

Cáncer

A veces tu peor enemigo está en tus sentimientos y fantasías. Cuando mejor te va o mayores son tus posibilidades, de repente te entran miedos o dudas y das un frenazo o incluso retrocedes, y eso es algo que podría sucederte hoy mismo, o a más tardar a lo largo de esta semana. Esto retrasará tu avance, pero no lo detendrá.

Leo

Confía en tu intuición y en tu suerte, estás en un excelente momento según los astros. Hoy tendrás que tomar una importante decisión en tu trabajo y tendrás que escoger entre dos o varias alternativas, pero tu elección va a ser correcta, incluso aunque no sea la que en principio parecía más lógica, que eso es lo que sucederá.

Virgo

Se acerca una sorpresa muy positiva relacionada con tus financias, patrimonio u otros asuntos de carácter material, aunque en realidad una parte llegará de forma inesperada, pero la otra va a ser fruto de tu constante e intenso trabajo. Llegan buenas noticias para que puedas mejorar o consolidar tu situación en lo material.

Libra

Es un buen momento para tomar iniciativas relacionadas con el trabajo, asuntos materiales e incluso relacionados con tu vida íntima. Ahora reina la armonía entre los planetas y aquello que emprendas tendrá muchas posibilidades de salir bien. Pero en lo más profundo de ti hay una pena sentimental que te está bloqueando.

Escorpio

Este será uno de los signos más favorecidos por los astros en el día de hoy. Eres ardiente y apasionado, por eso un día estás en la cumbre y al siguiente te hundes y lo ves todo negro. Por fortuna hoy te toca un día afortunado, o en el que te sentirás con la protección del destino. Excelente día para tomar iniciativas de trabajo.

Sagitario

Eres el mejor y el más generoso a la hora de otorgar tu amistad, o simplemente de darte a los más, sin embargo, en muchos de los casos recibes a cambio envidias o sentimientos muy alejados de los que tú das. Pero no debes preocuparte, porque siempre la suerte está de tu lado, y cuanto más te envidian mejor te van las cosas.

Capricornio

Te espera un día lleno de luchas y sorpresas poco agradables en el trabajo, aunque ninguna de ellas grave, todo se va a poder resolver con tiempo y paciencia. Quizás tengas que enfrentarte a un gasto inesperado e importante de dinero, pero ahora los planetas te favorecen, y lo que pierdas te acabará llegando por otro lado.

Acuario

Hoy debes actuar con bastante prudencia y reflexión en aquellos asuntos que se relacionen con el dinero y cosas de carácter material o patrimonial. Aunque lo veas todo muy claro, podrías equivocarte. Sobre todo ve con mucha cautela si hoy realizas una importante operación financiera o vas a poner en marcha un negocio.

Piscis

Fíate de tu intuición, hoy la Luna formará aspectos armónicos con otros planetas y vas a gozar de una gran inspiración para los asuntos de trabajo y financieros. Estarás acertado y más inspirado de lo habitual en tus decisiones y detectarás a quien te quiera engañar, estafar o traicionar, porque también se va a dar ese caso.