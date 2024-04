El 'caso Rolex' pone en la picota a Dina Boluarte: qué hallaron en su casa y qué futuro aguarda a la discutida presidenta peruana

Perú vive tiempos convulsos. Lo son más desde el pasado viernes, cuando la Fiscalía registró la casa de la presidenta peruana, Dina Boluarte. Lo hizo en el marco de las diligencias relacionadas con el caso Rolex. Dos días antes, el fiscal supremo adjunto de Perú denunció que la mandataria no había acudido a las citaciones para explicar la procedencia de los relojes de lujo por los que se le acusa de un delito de posible enriquecimiento ilícito.

Eso es lo que ahora investiga el Ministerio Público. La presidenta peruana tenía programada una citación el martes por la tarde y el miércoles a primera hora de la mañana, si bien no asistió a ninguna de ellas, teniendo que ser postergadas. Así que, finalmente, tuvo lugar el registro (en el momento, Boluarte no estaba en el domicilio).

¿Qué han hallado en el domicilio?

La Fiscalía no ha concretado qué ha hallado y qué no, pero un abogado de la presidenta contó que la policía halló relojes en la habitación de Boluarte en el Palacio de Gobierno. "No se los llevaron, se constató y tomaron fotografías. Eran aproximadamente 10, dentro de ese número había algunos relojes bonitos, pero no puedo decir cuántos eran marca Rolex", aseguró el abogado Mateo Castañeda a la radio RPP.

Según el diario El Comercio, se encontró documentación relacionada con una adquisición de un reloj de lujo en julio de 2023 ("contrario a lo que la mandataria había indicado al señalar que se trataba de un tema de antaño"). El Ministerio Público confirmó que la jefa del Estado no entregó los relojes, a pesar de que así se le requirió.

La policía y los fiscales durante el registro a la casa de la presidenta Dina Boluarte. AP

¿Sólo los Rolex?

La orden de incautación afectaba a un coche marca Honda que figura a nombre de Boluarte, así como a la vivienda en la que la presidenta reside en Lima y cuyas puertas tuvieron que ser forzadas por los agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) al llamar y no obtener respuesta.

¿Qué dice Boluarte?

La presidenta no había dado explicaciones sobre el origen de los relojes de lujo que luce habitualmente en sus comparecencias. Por eso la Fiscalía registró el domicilio de la presidenta, además de el Palacio de Gobierno, con lo que se ha desatado la crisis política.

Luego, consumado el registro de su casa, Boluarte dijo a la prensa que lo que tenía era fruto de su trabajo y que se trataba de un artículo "de antaño" que usa eventualmente. Declaró que espera que la atención de los medios por lo que usa no fuera "un tema sexista o de discriminación" y dijo que el allanamiento afectaba a la "gobernabilidad del país".

Dina Boluarte, presidenta de Perú. EUROPA PRESS

¿Acabará en el banquillo?

Está por ver si la investigación del caso Rolex prosigue, pero de hacerlo Boluarte no acabaría ante la justicia por ese posible delito de enriquecimiento ilícito, al menos de manera inmediata. Según la Constitución peruana, la presidenta sólo respondería a un eventual juicio al terminar su mandato, que sería, teóricamente, en julio de 2026.

¿Moción de censura?

Perú Libre, el antiguo partido de Boluarte, ha conseguido las firmas de congresistas necesarias para poner en marcha una moción de vacancia o censura contra la mandataria. La moción plantea la "permanente incapacidad moral o física para como Jefa de Estado" de Boluarte apelando a tres artículos de la Constitución.

"Boluarte ejerce la más alta magistratura del Perú, que le exige un comportamiento ético y moral, que incluye un conjunto de reglas inquebrantables que contribuyen a la fortaleza de las virtudes y los valores básicos del individuo humano", argumenta. Perú Libre es el partido que llevó al Gobierno al encarcelado expresidente Pedro Castillo y al que pertenecía también Boluarte como compañera de fórmula presidencial.

Pedro Castillo, expresidente de Perú. EUROPA PRESS

¿Puede salir adelante la moción?

Para la admisión a debate, se requiere el voto de al menos el 40% de los congresistas hábiles. Eso parece haberlo conseguido Perú Libre. Pero luego, para declarar la vacancia, es necesario el voto de al menos dos tercios del Congreso, en este caso, 87 de los 130 escaños.

¿Cómo se mantiene Boluarte sin partido?

La presidenta no tiene partido y el que lo fue la quiere inhabilitada. Pero en el Parlamento Boluarte cuenta con el respaldo de varias fuerzas que acaban sumando mayoría.

Moción de vacancia, un clásico peruano

La petición de vacancia o destitución de Boluarte por "incapacidad moral" no es algo precisamente nuevo en la reciente historia política de Perú. Este procedimiento legislativo ha hecho que tres de los últimos cuatro presidentes del país no hayan finalizado su mandato.

¿Tiene Boluarte otras causas?

La presidenta de Perú ya está siendo investigada por la Fiscalía por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves", en un caso abierto el año pasado tras la muerte de más de medio centenar de ciudadanos en las manifestaciones que vivió el país entre diciembre de 2022 y enero de 2023.

¿Cuál fue el origen de aquellas protestas?

Una manifestante sostiene un cartel contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, en el exterior del Palacio de Justicia en Lima. ALDAIR MEJÍA / EFE

Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del expresidente Castillo en diciembre de 2022 y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de Boluarte y el adelanto de las elecciones generales. La presidenta decretó el estado de emergencia en todo Perú y propuso un adelanto de los comicios a 2024.

¿Qué fue el autogolpe de Castillo?

Pedro Castillo era presidente de Perú. El 7 de diciembre de 2022 dio un autogolpe de Estado, poco antes de enfrentarse a una moción de censura, que era ya la tercera. Decretó la disolución del Congreso para instaurar un Gobierno de emergencia nacional, convocar nuevas elecciones e imponer un toque de queda.

Pero la jugada le salió mal. La oposición y varios miembros de su gobierno le dieron la espalda. El Congreso destituyó a Castillo por "permanente incapacidad moral" (la moción de vacancia), con el voto a favor de 101 parlamentarios de un total de 130. La mayoría parlamentaria le acusaba de haber intentado perpetrar un golpe de Estado.

¿Cómo llegó Boluarte al poder?

Boluarte, durante su juramento como presidenta de Perú, en el Congreso peruano. STR / EFE

Castillo fue procesado por los delitos de conspiración y rebelión, y encarcelado. Le sustituyó su vicepresidenta, la abogada Dina Boluarte, que se desmarcó claramente del mandatario. Fue la primera mujer en ocupar la presidencia de Perú.

¿Cuándo hay elecciones en Perú?

Aunque en diciembre de 2022 se aprobó el adelanto de las elecciones para abril de 2024, finalmente no serán hasta 2026. La Comisión de Constitución y el Congreso rechazaron varios intentos de adelantarlas. En junio pasado Boluarte declaró que el adelanto de los comicios era un tema cerrado y que el calendario no se modificaba. De modo que, en principio, la presidenta cumplirá su mandato hasta el 28 de julio de 2026.