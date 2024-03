Tu horóscopo diario: domingo 31 de marzo de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 31 de marzo de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy los astros te van a predisponer a un día más relajado o tranquilo, mejor dispuesto para disfrutar de la familia, la pareja u otros seres queridos, que para salir en busca de aventura. Además, quizás te encuentres algo bajo de energía, ya sea a un nivel físico o psíquico. Hoy sentirás, sobre todo, la necesidad de descansar.

Tauro

Te gustaría poder disfrutar plenamente de este día y gozar del descanso y los placeres, como en los anteriores, sin embargo, hoy no te será tan fácil porque tendrás que hacer frente a problemas domésticos inesperados de los que tú no tienes ninguna culpa, especialmente por la tarde. Debes tratar de promover la calma.

Géminis

El día comenzará muy bien para ti, lleno de ilusiones y dispuesto a emprender toda clase de actividades placenteras, pero hoy el planeta Venus se hallará disonante y este te podría traer discusiones o desencuentros con tu pareja, amigos o familiares, que surgirán de forma inesperada, especialmente a lo largo de la tarde.

Cáncer

También hoy te espera un día favorable en su conjunto y en el que vas a poner en marcha toda tu capacidad de ilusionarte y soñar. Bueno para los asuntos del corazón, aunque debes tener en cuenta que los éxitos o alegrías que consigas hoy no van a ser tan sólidas o reales como en principio te va a parecer, no te ilusiones.

Leo

Hoy Venus se hallará afligido y aunque, en principio, no será un mal día, sin embargo, sí vas a tener una predisposición a los desencuentros o conflictos con tu pareja o tu familia, casi siempre por asuntos domésticos que apenas tienen importancia. Es como si una mala energía os alterara. Pero todo ello sería algo pasajero.

Virgo

Muchas veces no puedes relajarte ni siquiera cuando estás descansando, y una situación de este tipo es la que te va a suceder hoy. Disfrutarás de uno de esos pocos momentos en los que puedes realmente "desconectar" y gozar de un día alejado de las preocupaciones cotidianas. Sin embargo, algo va a alterar esta situación.

Libra

Hoy Venus, tu planeta regente, se hallará afligido y no va a poder darte sus mejores influjos. Por eso tú buscarás la armonía y la concordia, pero sin poderlo evitar, en muchos casos hallarás tensiones o conflictos. Podrás todo de tu parte para que el día salga bien, pero te vas a encontrar con algunos nubarrones no previstos.

Escorpio

Este va a ser uno de los signos más afortunados del día de hoy, pero sobre todo porque, a diferencia de otros días anteriores, hoy te encontrarás mucho mejor y más positivo emocionalmente, y los asuntos del corazón te serán favorables, o al menos tú lo vas a sentir de ese modo. Además, va a ser un día de buenas noticias.

Sagitario

Este va a ser un día muy bueno tanto para el amor como para la amistad. Sin embargo, hoy Venus, el planeta del amor, no se hallará en armonía, y por ello, aunque vivieras cosas maravillosas, existe el riesgo de que no lleguen a consolidarse, o pronto descubras que no eran tan sólidas y profundas como al principio creíste.

Capricornio

Realmente, hoy más que un día de descanso o relajación, vas a tener un día de mucho trabajo o actividades, aunque en este caso casi todo ello estará dirigido a asuntos de carácter doméstico o familiar, aunque será un día bueno y gratificante, al fin y al cabo. Buenas noticias relacionadas con el dinero o asuntos materiales.

Acuario

Hoy te esperan algunas sorpresas positivas relacionadas con la familia y tu vida íntima, noticias o incluso un encuentro con algún ser muy querido que se hallaba muy lejos o estaba ausente desde hacía mucho tiempo. Tú tendrás ya el día planificado, pero lo mejor te llegará de forma inesperada y le dará un giro total al día.

Piscis

Este día va a comenzar muy bien para ti, y además lo abordarás con muchas ilusiones. Sin embargo, tras una mañana que va a transcurrir de un modo muy favorable, te espera una tarde en la que podrías afrontar algún pequeño desengaño, o un jarro de agua fría, en el terreno sentimental. Procura ir con cautela en ese terreno.