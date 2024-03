Isabel Gemio desvela la depresión que sufrió al saber que su hijo padecía una enfermedad incurable

En una entrevista para el pódcast Drama Queen del diario ABC que conduce la periodista Pilar Vidal, Isabel Gemio se ha sincerado sobre cómo vivió el descubrimiento de que su hijo mayor, Gustavo (27), padecía una enfermedad de las llamadas 'raras' por su infrecuencia, e incurable.

Los médicos le diagnosticaron a ella en aquel momento, a finales de los años 90, una depresión. "Tardé muchos años en decir: 'esto no va a poder conmigo'. Al principio, crees que sí lo va a hacer, lo que pasa es que yo disimulaba" delante de todos los que la rodeaban.

Isabel recuerda que no quería que nadie notase lo que estaba sufriendo: "Primero por mis hijos. Están en esa edad tan maravillosa, en la que siempre quieren jugar... Además, ya mi carrera se paró bastante cuando fui madre...", ha expresado. "Yo soy de guardarme las cosas y de no hacer sufrir a los demás", explicaba sobre cómo afrontó ella sola ese dolor de no poder hacer nada por mejorar la situación de Gustavo.

"Me dijeron que mi hijo tenía una distrofia muscular (Enfermedad de Duchenne) y que por lo general estos niños morían a los 15 años", mientras que Gustavo tiene ya 27, señala su madre.

Fue cuando los médicos la avisaron sobre sí misma: "Un psicólogo me dijo: 'estás en una depresión', y no recuerdo bien la palabra que utilizó, si era camuflada, oculta o disfrazada, cuando me dieron el diagnóstico".

Gustavo fue adoptado poco antes de casarse con Julio Manrique, el padre de su segundo hijo, Diego. "Yo tengo un hijo biológico (Diego) y uno adoptado (Gustavo) y no hay diferencia en lo que me duele si ellos sufren, en lo que les amas o en lo que daría por ellos", subraya la periodista. Isabel tiene una fundación que se dedica a promover la investigación de la Enfermedad de Duchenne.

Isabel Gemio, en 'Sorpresa, sorpresa', uno de los programas que más éxitos le dio. ANTENA 3

Además de hablar abiertamente de la enfermedad de su hijo y de su propio trance, Isabel Gemio también dedicó un tiempo a valorar su alejamiento del periodismo. "Tengo el oficio en las venas. Empecé a los 16 años y no me ha ido mal. Me ha ido tan bien que le estoy muy agradecida a la vida", ha señalado.

"Creo que todavía podría aportar cosas, sinceramente lo digo. Creo que, incluso ahora, lo haría mejor que hace diez años. Pero si no hay un hueco para mí en la televisión ni en la radio...", lamenta. Su último trabajo periodístico fue el programa de fin de semana de Onda Cero Te doy mi palabra.