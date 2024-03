Tu horóscopo diario: viernes 29 de marzo de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 29 de marzo de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy, una posición más armónica y favorable de los planetas te traerá un día más agradable y feliz, especialmente en todos tus asuntos personales y familiares, y todo va a discurrir en paralelo con tus deseos o necesidades. La vida sentimental te llevará a la realidad alguno de tus sueños, o va a dar pasos hacia esa dirección.

Tauro

Una posición favorable de Venus, tu planeta regente, te va a traer un día especialmente agradable o placentero para todos los asuntos relacionados con el corazón, donde también te espera, igualmente, una sorpresa que te va a traer una gran alegría. Un día muy favorable para hacer nuevas amistades o iniciar un romance.

Géminis

Muy parecido al día anterior, estás en un periodo muy favorable para salir de tu entorno o tus relaciones habituales y buscar nuevos estímulos que te enriquezcan y renueven interiormente. Ideal tanto para viajar como también para hacer todo tipo de relaciones nuevas. Este es un momento de renovación y purificación.

Cáncer

Hoy estás ante un día que tendrá unos comienzos muy crispados o conflictivos a causa de problemas de carácter doméstico o personal. Todo va a comenzar con muy mal pie y, sin embargo, al final, ya en su segunda mitad, se terminará convirtiendo en un día muchísimo más agradable y placentero. Tú deja que todo fluya.

Leo

Es probable que hoy el día se te tuerza un poco, los planes no siempre se cumplen, sobre todo si no dependen solo de ti, pero no te preocupes tanto porque las cosas no hayan salido como tú querías y míralo como una oportunidad. Deja que el destino te lleve por la dirección que elija y verás como el día será bueno para ti.

Virgo

Tu gran sensibilidad hace que un día puedas tocar el cielo de felicidad, pero quizás al día siguiente te suceda todo lo contrario. En realidad todo se debe a que te tomas las cosas demasiado a pecho y tiendes a interpretarlo todo de forma dramática, tanto si es para bien como para mal, que será lo que te va a suceder este día.

Libra

No esperes demasiado de las situaciones o de las personas, ya sabes que muchas veces las cosas se estropean, precisamente cuando más esperamos de ellas, y hoy te podría suceder algo de este tipo, lo que no significa que el día se te vaya a arruinar, pero quizás te decepciones de algo o alguien que considerabas importante.

Escorpio

Si estos días quieres ser feliz debes dejar de intentar controlarlo todo, porque estos días van a estar muy influidos por Urano y te van a traer numerosas sorpresas. Ahora la suerte o la felicidad te van a llegar por caminos o personas inesperadas, mientras que lo que deseas y esperas te va a decepcionar o es probable que no salga.

Sagitario

De igual modo que señalábamos ayer, este día te traerá abundante alegría y felicidad, aunque el secreto no estará tanto en que vayas a tener mucha suerte, sino, por encima de todo, a tu gran optimismo y tu innata capacidad de adaptación. Pero, mucho cuidado con los gastos, podrías tirar la casa por la ventana sin darte cuenta.

Capricornio

Aunque, en realidad, todo está a tu favor, sin embargo, te será difícil desconectar plenamente de problemas y preocupaciones relacionados con tu vida cotidiana o con tu trabajo. Por eso hoy, principalmente, tendrás un día inestable en el que se tienden a superponer las inquietudes de tu vida diaria sobre los momentos felices.

Acuario

Afortunadamente, este día irá de menos a más para ti. No tendrá un comienzo demasiado bueno, pero según pases las horas el día se irá enderezando y siendo cada vez más agradable o placentero para ti. Pero debes pensar más en tus asuntos, siempre te preocupas o te sacrificas por otros, pero luego no te lo suelen agradecer.

Piscis

Estos días necesitas buscar la soledad o por lo menos un cierto recogimiento. En estos últimos tiempos te has ido saturando de problemas y preocupaciones, tanto tuyos como de tus seres más queridos, y este es un momento ideal para soltar toda esa negatividad y, sobre todo, para reencontrarte en tu interior con lo mejor de ti