Dos heridos graves en el incendio de una nave en un polígono de Tarragona

Al Vendrell, la primera nau afectada per l'incendi, al c/Carboners 9, amenaça col·lapse. La nº 7 també crema i s'estan retirant vehicles de les naus 5 i 3. Al nº 11 hi ha una mesquita, que no corre risc. Les 13 dotacions #Bomberscat continuen amb una estratègia defensiva pic.twitter.com/aIVqSBfS4L