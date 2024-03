Se disparan los rumores sobre la posible nueva relación de Ester Expósito a raíz de un vídeo bailando con Nini Vélez

Ester Expósito es una de las personas más famosas del momento. Por ello, no es de extrañar que cada paso que dé la actriz sea mirado con lupa por todos sus fans, especialmente si se encuentra acompañada de otra persona. Y es que tras su separación con Nico Furtado, la intérprete no ha vuelto a tener pareja, o al menos no se tiene constancia de ello.

Tras dos años de noviazgo, finalmente en diciembre pusieron fin a su romance. Aunque ahora, como así han destacado muchos fans, Expósito podría haber vuelto a encontrar el amor, según han indicado una gran cantidad de fans por todo el mundo.

Todo comenzó cuando la actriz compartió a través de su cuenta de TikTok un sensual baile junto a Nini Vélez. Al ver la buena sintonía entre la estilista mexicana y la intérprete de Bandidos, todas las alarmas han saltado. Lo cierto es que ambas son íntimas desde 2022 y la española ha estado durante largas temporadas en México por motivos de trabajo.

Por el momento, ninguna de las dos jóvenes ha dado declaraciones al respecto de su posible relación. Aunque lo cierto es que no son pocos las fotografías y vídeos que en redes sociales han compartido ambas.

Así, mientras sus fans analizar al detalle cada una de sus fotografías, recientemente Ester habló abiertamente sobre su bisexualidad: "La mayoría de escenas que me toque hacer espero que sean con hombres o mujeres por los que no sienta nada, de amor digo. Porque me enamoro de todos"