La aplaudida reflexión de Joaquín Reyes sobre la censura del humor en España y las quejas de Miguel Bosé: "La broma se cuenta sola"

Los humoristas Joaquín Reyes y Arturo Valls defendieron hace ahora un mes que no existen límites en el humor porque todo depende del "contexto, el enfoque y la complicidad con el público".

"Muchas veces, la autocensura es criterio. Yo no digo lo primero que se me ocurre, obviamente. Reflexiono, intento pensar lo que voy a decir. Es tan sencillo como eso", aseguró Reyes, quien, junto a Valls, participó en la mesa Quien ríe el último, la última sesión del VII Foro de la Cultura que tuvo lugar en Valladolid entre el 22 y el 25 de febrero.

Ahora, esa intervención se ha hecho viral a través de un extracto en vídeo de Joaquín Reyes en el que habla de la cultura de la cancelación y de los límites del humor en España. En ese sentido, el albaceteño afirmó que lo que puede pasar es "que tú hagas un comentario y a alguien, de repente, no le guste y deje de seguirte, pero no hay nadie en este país que haya dejado de trabajar".

"Yo no tengo esa sensación de miedo, me parece que no se ajusta a la realidad, porque muchas veces compañeros dicen que no se puede hacer un humor de nada, y sin embargo estás haciendo humor. ¿Cómo se conjuga eso? Si no se puede hacer humor de nada, no estarías trabajando", indicó el cómico. "No comparto la reflexión esta de que ya no te puedes reír de nada, porque las personas que dicen que no te puedes reír de nada resulta que están trabajando en el humor. No se puede decir una cosa y la contraria", aseveró.

Además, apuntó al efecto de las redes sociales: "Lo que existe ahora es que la crítica se expresa en un espacio, que es las redes sociales. Antes no había manera de que la crítica te llegara". A colación de eso, indicó, "el único que te puede censurar es el poder".

También advirtió de que a través de estas los cómicos reciben "insultos" y pueden sentir "amenazados", pero no cree que haya censura por ello. "¿Cómo puedes decir que estás censurado y estás trabajando? Gente de posiciones, además, de privilegio", añadió Reyes, para lo que puso de ejemplo las declaraciones que hizo al respecto Miguel Bosé en El País Semanal señalando que había sido "censurado".

"El caso de Miguel Bosé hablando sobre que ya no se decir nada es una broma que se cuenta sola. En este momento de su vida en el que dice unas majaderías impresionantes dice una chorradas grandísimas, las dice en programas de máxima audiencia, y dice que no puede hablar", sentenció sobre el cantante.