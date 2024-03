Eva González habla de su hijo Cayetano: "De mayor quiere ser astronauta y yo le digo que para eso hay que estudiar mucho"

Eva González, exmiss España y presentadora de La voz, protagoniza el último número de la revista Harper´s Bazaar, dedicado a su amigo y modista de cabecera Antonio García, quien cumple 25 años en la moda.

Eva ha dado una extensa entrevista en la que además de referirse a García como una persona que la ha vestido para las ocasiones más importantes de su vida, cuenta detalles de su hijo Cayetano (6), nacido de su matrimonio con el torero Cayetano Rivera. Eva y Cayetano se separaron en 2022.

Eva, igual que su exmarido ha dicho, comentó que prefiere que su hijo no sea en un futuro torero. "Él dice que quiere ser astronauta, yo le digo que para eso hay que estudiar mucho y me dice que lo va a hacer".

La presentadora de La Voz explica que el niño es su "mejor creación, sin duda". Y cuenta que el pequeño es un gran fan de Pasapalabra, y que es consciente de la proyección pública que tiene su trabajo.

"Ya sabe a lo que me dedico. El año pasado me dijo, '¿pero no todas las mamis trabajan en la tele?' . Para él es normal, no es una cosa diferente, está acostumbrado a verme ahí. Me pregunta muchas veces si es en directo o voy a grabar, esos conceptos sí los está entendiendo" y cuenta cómo lleva que, en ocasiones, le pidan fotos en la calle.

Y Eva añade: "A lo mejor voy por la calle con él y me paran para hacerme una foto o lo que sea y él me pregunta, 'Mami esto es porque sales por la tele, ¿a que sí?'".

Eva está pasando la Semana Santa en Sevilla, con su hijo, pero sin poder salir de casa debido a la lluvia. La presentadora hace de todo con el pequeño para que no se aburra. Así que su Instagram muestra cómo madre e hijo han visto la tele, jugado al Twister, dibujado y mucho más.