¿Por qué EEUU pide acopio de alimentos, agua y gasolina para el próximo eclipse de abril?

Cuatro minutos es el tiempo que pasará Estados Unidos a oscuras el próximo 8 de abril, durante el gran eclipse solar, que cruzará Norteamérica y pasará por varios estados de México y Canadá, para lo que las autoridades de Lorain Country (Ohio) han activado un protocolo con recomendaciones para los visitantes y residentes, como si se tratase de un huracán.

Recomendaciones para el eclipse

La Agencia para el Manejo de Emergencias (EMA) de Lorain ha publicado un aviso a residentes con las siguientes recomendaciones:

Debido a nuestra ubicación en la línea de totalidad, existe la posibilidad de que nuestra población aumente durante el evento debido a los visitantes. La afluencia de personas podría tener efectos en nuestros residentes. Si bien el eclipse ocurrirá el lunes 8 de abril, es probable que muchos visitantes lleguen durante el fin de semana y se queden en el área. Esto podría causar cualquiera o todos los siguientes:



Dificultad para acceder a alimentos, gasolina y suministros debido a problemas de tráfico. Aumento del tráfico o carreteras congestionadas. Aumento de los tiempos de espera en servicios como hospitales, restaurantes y gasolineras. Posible pérdida de señal de celular por sobrecarga del sistema.

Los residentes pueden prepararse antes del evento siguiendo los siguientes consejos:

Cargar gasolina a los vehículos antes del fin de semana (6/7 de abril). Abastecerse de alimentos y bebidas antes del evento. Evite programar citas el lunes 8 de abril (médico, etc.). Evite viajar durante el fin de semana.

¿Qué tiene de especial este eclipse?

Los eclipses solares totales ocurren cuando el Sol queda completamente oculto por la Luna, y por lo general, no son visibles desde una franja estrecha de la Tierra. Ocurren cada 18 meses, en algún punto del planeta, pudiendo pasar hasta 400 años para que sucedan en un mismo lugar.

Por esta razón, se espera que aquellas personas que se perdieron el eclipse total que cruzó Estados Unidos en 2017, acudan en esta ocasión al gran evento astronómico. Además, esta vez, la banda de totalidad es más grande y cruza ciudades de hasta 2 millones de habitantes y el Sol está en su máximo de actividad, y no cerca de su mínimo, como pasaba en 2017.

"Lo que podríamos tener aquí son multitudes a las que no estamos acostumbrados", dijo a USA Today Dave Freeman, director de la EMA del condado de Lorain. "No estamos preparados en términos de infraestructura para eso, no tenemos las carreteras". "Muchas de las carreteras aquí son de dos carriles. El tráfico podría ser bastante extremo aquí si tenemos más multitudes de las que esperamos", añadía Freeman al medio.