Antonio Monegal, catedrático y escritor: "No es concebible el ser humano fuera de la cultura"

Antonio Monegal (Barcelona, 1957) ha cultivado una excelente carrera como docente e intelectual. Es catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la facultad de Humanidades en la Universidad Pompeu i Fabra. Es doctor por Harvard, universidad en la que ha enseñado además de Cornell, Princeton y Chicago. Aparte, es escritor y ha publicado libros sobre Luis Buñuel, su relación entre literatura y cine; sobre poesía y vanguardias hispánicas; sobre pintura y literatura; sobre política y poética de las imágenes de la guerra, y ha sido editor de obras de Lorca. Acaba de publicar El silencio de la guerra (Acantilado) y el año pasado obtuvo el Premio Nacional de Ensayo 2023 por su obra Como el aire que respiramos. El sentido de la cultura (Acantilado, 2022). Confiesa que el premio le pilló de sorpresa, porque es un libro "muy modesto. Es un libro de un profesor que quiere hacer pedagogía".

¿Por qué considera que es necesaria la cultura? ¿Por qué no se considera algo primordial?El problema para defender la cultura es no ponerse de acuerdo en qué es. Y la mejor defensa es una explicación. Para mí el título Como el aire que respiramos tiene un doble sentido. Uno, que es necesaria, que no es concebible el ser humano fuera de la cultura. No es concebible nuestra existencia como especie, sin los recursos que la cultura nos da para estar en el mundo. Si no lo entendemos así, entonces no vamos a ningún sitio, porque la vida humana es cultura. El segundo aspecto del título, que se va añadido a esta idea de la necesidad, es su invisibilidad. Es como el aire porque no se ve. Precisamente porque estamos tan rodeados y familiarizados, solo nos fijamos en una pequeña parte de lo que es cultura. La cultura no solo de las grandes obras. Los grafitis que se pintan en las paredes de las calles son cultura.