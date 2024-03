Agatha Ruiz de la Prada vuelve feliz del Baile de la Rosa: "Alberto de Mónaco es simpatiquísimo y un buenazo"

Agatha Ruiz de la Prada ha estado entre los invitados a la 68 edición del Baile de la Rosa, que reúne a toda la familia Grimaldi en torno a una mesa (a cientos de euros el cubierto) y a una pista de baile. En esta ocasión, la gran novedad ha sido la presencia de Charlène, quien durante los últimos diez años no ha acudido a esta festividad.

La diseñadora no ha escatimado elogios a esta cita, en la que ha estado acompañada por su novio, el abogado José Manuel Díaz Pattón. La fiesta tuvo lugar en la Sala de las Estrellas del Sporting Club de Montecarlo en una pista disco de baile de los años 70 recreada por el diseñador Christian Louboutin.

"Ha ido genial, lo hemos pasado bomba. Ha sido la bomba, la bomba, la pera. Se lo recomiendo a todo el mundo", ha asegurado a Europa Press a su llegada a Madrid.

Además, ha confesado que, en su opinión, "los Grimaldi son geniales" y esto es lo que opina del príncipe Alberto: "Me ha parecido simpatiquísimo y buenísima gente (…) No sabía yo que era tan buenazo, la verdad".

En su repaso a cómo es la familia monegasca, Ágatha ha confesado que a Carolina no la vio demasiado porque "estuvo todo el rato sentada, no salió a bailar. Yo creo que por no quitarle protagonismo a Charlène, que creo que lleva muchos años sin ir".

De su hermana también opinó: "Estefanía muy flaquita, muy flaca, muy flaca. Y los sobrinos muy guays, salieron como muy monos con su tío. A mí me vio todo el mundo porque llevaba un traje como para no verme... Y la verdad es que la gente estuvo muy amable. Yo me lo dudé mucho pero al final muy contenta", ha asegurado encantada con la experiencia.

Y, lo que más le llamó la atención de la mujer del príncipe Alberto fue su traje: "Era muy arriesgadillo", dijo Agatha que llevó un vestido de su última colección lleno de enormes lazos de colores y con zapatos de plataforma.