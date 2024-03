El tío de Kate Middleton pide perdón públicamente a Meghan Markle por sus ataques

Durante el tiempo en el que no se sabía que Kate Middleton padecía cáncer hubo multitud de teorías acerca de su paradero y sobre lo que realmente estaba ocurriendo en el seno de la familia real británica. Y una de las personas que habló sobre ello fue el tío de la princesa, Gary Goldsmith, quien ahora se ha disculpado con Meghan Markle por atacarla durante aquellos días.

Goldsmith concedió una entrevista a Times Magazine poco después de salir del reality de la cadena británica ITV Gran Hermano VIP —fue, de hecho, el primer expulsado— y por ello, ha llegado a afirmar, desconocía el diagnóstico de su sobrina, pidiendo además que se acaben "las especulaciones y teorías de la conspiración" sobre ella.

En aquellas primeras palabras tras su paso por el programa, en una entrevista que se publicó el mismo día que su sobrina daba a conocer la triste noticia —aunque él dio a conocer que se había realizado una semana antes— se acordó de la duquesa de Sussex. Todo ello tras asegurar descaradamente que solo daría "su opinión" sobre lo que pasaba con Kate en caso de que se hiciera público", dando a entender que él sabía lo ocurrido.

En referencia a la esposa del príncipe Harry, Goldsmith no tuvo ningún reparo en que fuera el blanco de sus críticas, incluso refiriéndose a Meghan por un apodo, "La sonrisitas" ["Laughing Girl" en su idioa original], que él mismo le ha puesto.

"Seamos realistas, 'La sonrsitas' no va a ser famosa para siempre, ¿no crees? Para mí, es como una pompa de jabón. Tengo la sensación de que es muy mala tanto para Harry como para nuestro país", decía el tío político del príncipe Guillermo en la entrevista, añadiendo que no le perdonaba por haber sembrado la duda sobre si la monarquía británica es racista.

Para Goldsmith, aquellos comentarios que dijo Meghan sobre una persona de Buckingham Palace hablando del color de piel de su hijo Archie apuntaban veladamente a Kate. "La simple idea de que 'La sonrisitas' diga que Kate es racista me cabrea. Kate conoce las raíces de su familia y está orgullosa de ellas. Y ya lo siendo, pero es que 'La sonrisitas' no es buena persona".

A pesar de su mensaje, las redes sociales le han contestado por haber malmetido sin conocer la realidad y solo para poder aparecer en los medios. "Deja de hablar de ellos. Para. Deja de usarlos para intentar hacerte relevante. A ti no te cuentan nada y por eso no estás al tanto. Sigues hablando por hablar", le comentó un usuario, mientras que otro le recordaba: "En boca cerrada no entras moscas; avergüénzate ahora de tu lealtad [a Kate]".