Cataluña no descarta "ir a una fase menor" de emergencia por sequía si llueve en abril

La fase de emergencia por sequía no cambiará de momento en Cataluña. Sin embargo, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, cree que si las previsiones de lluvia para este abril son optimistas, y es un mes lluvioso, esto "permitiría ir a una fase menor". "Esperamos que este abril nos traiga al menos parte de la lluvia que necesitamos!, ha dicho en rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Interdepartamental de la Sequía.

Sin embargo, ha dejado claro que “si la variación (de los embalses) es menor, y sabemos que tiene una duración de días o semanas, no se harán modificaciones y mantendremos la misma fase". Según Plaja, si el cambio de capacidad de los embalses no es muy significativo, no se llevará a cabo el cambio de fase de emergencia porque "cambiar de fase significa hacer cambios administrativos".

La portavoz ha confirmado que tras las lluvias del mes de marzo los embalses están experimentando "una ligera tendencia creciente". Es más, ha detallado que se han incrementado volúmenes de entre 5 y 6 hectómetros cúbicos, lo que da un margen hídrico de un par de semanas.

Plaja ha agradecido a los ciudadanos por su esfuerzo a la hora de reducir el consumo de agua, ya que ha asegurado que los datos de consumo municipal de febrero "confirman que se está produciendo un notable ahorro".

De esta manera, ha puesto en valor que todas las unidades que están en emergencia están gastando menos agua que el mes anterior y que esta reducción es especialmente importante en el Ter-Llobregat, ya que se ha reducido un 9%: "Es una prueba clara de que cada uno de nuestros gestos suman".

Más dinero para subvenciones

Durante la rueda de prensa, la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, ha anunciado que el consejo de administración de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha aprobado incrementar en ocho millones los 120 que ya estaban previstos para subvenciones destinadas a mejorar la eficiencia de las redes municipales. Una medida que cree que es “clave” y de la que se podrán beneficiar más de 700 municipios. En total se otorgarán 824 subvenciones.

Vilagrà ha señalado que el 82% de los municipios que han solicitado ayudas “tendrán posibilidad de llevar a cabo sus inversiones”. También ha explicado que hay 19 peticiones de 12 municipios que no se han otorgado, dado que no cumplían con las bases de la convocatoria, por estar duplicadas o carecer de documentación, entre otros motivos.

Un 59% de las ayudas (679 actuaciones) que se otorgarán servirán para reducir las pérdidas; un 7% (81) para rehabilitar e impermeabilizar los depósitos; un 26% (299) para digitalizar la red en baja; y un 8% (94) para hacer campañas de investigación y reparación de fugas. Vilagrà ha asegurado que la intención es que estas ayudas lleguen "de forma inmediata" a los municipios.

Propuesta de desalinizadoras

Por su parte, el secretario general de Acción Climática, Josep Vidal, ha asegurado que se está trabajando para "dar salida" a la petición de algunos ayuntamientos de permitir abrir las piscinas como refugio climático, y cree que los consistorios tendrán que valorar cuándo es imprescindible que se utilicen las piscinas para este fin, ya que espacios como bibliotecas también pueden serlo, según él.

Ha explicado que la Generalitat ha recibido el estudio preliminar del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Barcelona) en relación con la propuesta de desalinizadora de los hoteleros de la zona y que están manteniendo contactos porque "hay elementos que se deben aclarar".