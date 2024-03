Frank Cuesta ataca a Ibai Llanos por su físico: "Déjate de victimismo y baja 40 kilos"

Frank Cuesta, anteriormente conocido como Frank de la Jungla, se ha convertido en una de las figuras más controvertidas de internet, al no tener ningún reparo en esgrimir sus opiniones sobre distintos temas, sin importar las reacciones que generen en redes sociales.

En esta ocasión, el herpetólogo y creador de un santuario animal en Tailandia ha cargado contra el cambio físico de Ibai Llanos. Y es que, aunque el streamer se ha sincerado sobre su lucha contra el sobrepeso, así como sobre su deseo de mejorar su salud física, lo cierto es que sus esfuerzos por perder peso resultan insuficientes.

Así, al menos, lo ha argumentado el presentador en un encuentro que ha tenido en Tailandia al youtuber Javi Oliveira, a quien le ha reconocido que son todo "excusas", pues Llanos cuenta con los recursos económicos necesarios para cumplir con su objetivo: "Ibai, hazlo. Tienes pasta, tienes gente que te puede llevar las cosas".

"Déjate de putas excusas, déjate de putos victimismos, déjate de putos estreses y bájate 40 kilos", ha criticado Cuesta, a la vez que insta al joven vasco a adoptar medidas más drásticas. "Todos hemos tenido problemas. Hay gente que hemos tenido cáncer, nos han dado dos meses y hemos dicho: 'no nos vence'", ha añadido.

En este sentido, el especialista en reptiles y anfibios le ha sugerido que busque ayuda externa, contratando a alguien que le someta a una disciplina estricta. "Te coges un tío que sea un hijo de perra, que te quite todo lo de la nevera, que te quite todo, que te tenga esposado, que por las noches te encierre en una habitación hasta que se te quite el hambre", ha señalado en este vídeo que no ha tardado en hacerse viral.

Según Frank, su compañero de profesión tiene la ventaja de poder acceder a los mejores profesionales y métodos para perder peso, a diferencia de otras personas que enfrentan el mismo desafío sin los mismos recursos, por lo que no hay "excusas". "Te bajas 40 kilos y cuando bajes 40 kilos te quitas la camiseta y haces así a todo el mundo", comenta, entre bromas, haciendo el gesto de la peineta.