Marta Pombo, tras filtrarse que estaba embarazada de mellizos: "​Hay alguien de confianza que no sabe quedarse callado"

Marta Pombo lleva días acaparando la atención en redes. Y no es para menos, pues acaba de anunciar que está embarazada por segunda vez junto a su marido, Luis Zamalloa. Sin embargo, al día siguiente dio otra noticia, que venían mellizos, algo que hubiera preferido contar después pero que tuvo que adelantar debido a las filtraciones.

Así lo ha revelado este martes en sus stories, donde ha respondido a preguntas de sus seguidores. "Estoy de 12 semanas. Este sábado tenemos la ecografía de las 12 semanas, que es superimportante", ha contado.

De hecho, la influencer ha asegurado que "no quería decir que eran mellizos hasta pasada esa ecografía porque quería estar tranquila y saber que todo estaba bien".

"Se me adelantaron algunas cuentas en TikTok en contarlo y tuve que adelantar la noticia", ha lamentado. Además, publicaciones después ha dejado claro que esta filtración le llena de tristeza por lo que ello significa.

"Me da mucha pena saber que dentro de mi círculo de gente de confianza a la que se lo he contado hay alguien que no es capaz de quedarse callado. Me da muchísima pena. Ojalá saber quién es, pero no puedo saberlo", ha declarado.

"En la primera ecografía solo se veía un bebé"

"Cuando yo me enteré de que estaba embarazada, fui a la semana al ginecólogo y estaba de seis semanas, superpoquito. Y en la primera ecografía solo se veía un bebé, un granito de arroz", ha defendido. "Le dije 'aquí hay uno', en plan de coña, y me dijo 'sí, hay uno, no te preocupes'".

"Uno de los bebés es más pequeñito y estoy de menos días del segundo bebé", ha explicado. Pero entonces, en la semana nueve se llevó la sorpresa que le hizo llevarse las manos a la cabeza: "Ay, cuando veo la pantalla (...) Ataque al corazón".

"Es una supernoticia, pero ostras. Me ha costado un poco asimilarlo", ha asegurado la hermana de María Pombo, quien también ha contado que "no ha sido por inseminación artificial", sino que se quedó embarazada de forma natural y ya tiene antecedentes familiares de mellizos.

Tuvo que rechazar 'Pekín Express'



Lo cierto es que se quedó embarazada a la primera. Por ello, no esperaba haberlo conseguido con tan pocos intentos, pero fueron suficientes para hacerla decir que no a un proyecto televisivo.

"Me llaman para ofrecerme ir al casting de Pekín Express, para mayo. Los que me conocéis sabéis que es mi programa, es mi sueño", ha comentado, en referencia al programa que regresa a HBO Max presentado por Miguel Ángel Muñoz.

"Dije 'no puedo desaprovechar esta oportunidad, freno planes de quedarme embarazada'", ha revelado. Sin embargo, ya era tarde y las probabilidades jugaron en su contra.

"No sé si os puedo contar quién iba a ser mi pareja, pero os juro que somos el dream team, el equipo soñado para este tipo de programa", ha sostenido la madrileña. "Tres días antes del casting... no me viene la regla. En mi cabeza no entraba la posibilidad de que en una noche ya estuviera embarazada".