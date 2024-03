Susana Molina cuenta cómo su novio le pidió matrimonio: "Guille me ha bajado los pies a la tierra en el tema del amor romántico"

Hace unos días, Susana Molina compartió con sus seguidores la historia de cómo comenzó su relación con su prometido, Guille Valle. La influencer ha reaparecido en su perfil para contar la forma en la que el veterinario le pidió matrimonio.

"Guille me ha bajado los pies a la tierra, sobre todo en el tema del amor romántico", ha expresado la exparticipante de La isla de las tentaciones. "Me encanta cómo es mi relación, con sus luces y sus sombras. Adoro la pareja que somos a día de hoy", ha añadido Molina, desvelando que su novio había comprado el anillo un año antes.

"Lo compró en un momento de agobio, por la presión de la gente, liderado por mí, la primera culpable, cosa de la que me arrepiento un montón", ha desvelado a sus seguidores. Además, ha asegurado que de esa forma "lo que estaba haciendo era condicionarlo" a que su pedida fuera de una determinada manera, cuando él "no es para nada así".

"Yo quería algo que fuese nuestro y acorde a nuestra forma de ser. Yo lo hacía sin querer, pero estaba creando ese sentimiento en él y se agobió bastante", ha explicado Susana Molina. "Decidió no pedírmelo porque no era el momento", ha añadido.

La influencer ha expresado que eso no implicaba que "la relación no fuese bien". "Simplemente, creía que no era el momento y lo había hecho más por lo que opinaban los demás que por lo que opinaba él", ha revelado en el vídeo, añadiendo que "el anillo se guardó hasta el 16 de febrero de 2024".

La ganadora de GH 14 ha desvelado que en cada viaje que hacían pensaba que su novio se iba a declarar. "Al final fue en Madrid, en un pueblo a una hora y media, con nuestros perros y la pedida más bonita que me podía imaginar", ha explicado a sus seguidores.

Susana Molina ha asegurado que "está muy bien pedir matrimonio cuando la relación está en el momento más álgido, con más ilusión, con más pasión", pero que le parece más importante "pedirlo en el momento en el que has visto la cara B de tu pareja, cosas que no te gustan, te has peleado por cosas de convivencia o por cosas de trabajo y aun así sigues eligiendo a esa persona para pasar el resto de tu vida con ella".

"Lo digo para que no os comparéis, porque le ha pasado hasta a mi novio, que sentía que por no tener una pedida espectacular, visualmente hablando, podía decepcionar", ha asegurado Molina. "Es un contrato de amor, así que lo importante es que sea especial para ti y para tu pareja", ha concluido la influencer.