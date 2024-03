Así ha sido la reacción de los hijos de Carmen Alcayde cuando les ha contado que tiene un novio valenciano de 28 años

La periodista valenciana Carmen Alcayde, de 50 años, volvió a caer enamorada hace unos meses gracias a un joven valenciano de 28 años que responde al nombre de Carlos, aunque sus amigos le conocen como Charlie, y ahora ha contado qué pensaron sus hijos cuando les contó que había empezado una nueva relación y que se llevaban una diferencia de edad de 22 años.

La nueva pareja de Alcayde ya conoce a los tres hijos de su anterior matrimonio con Eduardo Primo Arnau y Carmen, Eduardo y Olivia han recibido la noticia de la mejor de las maneras. Según ha contado la periodista, decidió contárselo a sus hijos "de uno en uno" cuando comprobó que "la cosa iba más en serio".

La respuesta de uno de sus hijos fue tajante y tranquilizadora para la colaboradora de Así es la vida: "Mucho mejor mamá que un señor mayor".

En cuanto a un posible aumento de la familia, el joven valenciano reconoce que no quiere ser padre porque "con los hijos de Carmen" tiene "suficiente" y bromea con que tiene "unos hijastros", tal y como ha recogido la revista Semana.

Separación y un nuevo amor en un año

Carmen Alcayde se había separado de su marido tras haber pasado treinta años juntos y tres embarazos porque se desenamoró: "Cada uno íbamos para un lado. Ya no nos divertíamos tanto juntos y cada uno quería ir por un lado distinto".

Casi un año después de la ruptura, cruzó sus caminos con Charlie, un joven que ama el motociclismo, la fotografía y la música. Sin ir más lejos, ambos se conocieron durante un concierto: "Estaba separada desde octubre y esto fue en julio. Yo ya estaba con los faros y más alegre en ese momento. Le vi con la mesa de mezclas y fue un flechazo. Fue una noche muy chula".

La diferencia de edad no les supone un hándicap y el joven se ha integrado muy bien con el círculo más cercano de Carmen, unos amigos que "son como ella y no se nota la edad", asegura.

"Nosotros no notamos la diferencia. Nos encontramos en un punto. Los dos decimos que tenemos 35 años. Yo he encontrado en una mujer de 50 lo que no he encontrado en una mujer de 20", ha especificado la periodista.

Así como Charlie ya conoce y sale con los amigos de Alcayde, la periodista valenciana ha tenido ocasión de conocer a parte de su nueva familia y ha hablado con su suegra, y según el novio, ya son amigas. "Mi madre se ha tomado muy bien la relación. Al principio le impactó, pero luego lo ha llevado genial. Está encantada con ella. Hasta se han hecho amigas".