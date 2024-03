Tu horóscopo diario: sábado 16 de marzo de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 16 de marzo de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Comienza para ti un fin de semana lleno de inquietudes y rico en actividades de todo tipo, así como muy favorable para toda clase de contactos y relaciones, al menos esta tendencia estará muy acentuada en el día de hoy. Suerte en los viajes, que te van a traer grandes y agradables sorpresas, pero cuidado con los gastos.

Tauro

Este fin de semana, o al menos el día de hoy, tus familiares o amigos intentarán embarcarte en actividades que no te apetecen, pero que a lo mejor no te quedará más remedio que aceptar muy a regañadientes. Sin embargo, al final todo te saldrá bastante mejor de lo que pensabas y te vas a alegrar de haber dado este paso.

Géminis

Hoy, como ayer, la Luna continuará su tránsito por tu signo, aunque sus efectos quizás no sean tan positivos y en esta ocasión te traiga una mayor inestabilidad emocional e incluso algún bajón inesperado, especialmente por la tarde. De cara al exterior mostrarás fortaleza y control, pero en tu interior hay mayor oscuridad.

Cáncer

Los astros indican que te encuentras en un buen momento, incluso que lentamente cada vez vas a mejor. Sin embargo, será muy difícil que tus sentimientos y emociones vayan en la misma dirección, al menos en estos momentos, ya que en tu corazón va a reinar la melancolía por motivos de carácter sentimental o familiar.

Leo

Estás ante un fin de semana que será especialmente bueno para que realices actividades de carácter poco habitual, sobre todo viajes y todo aquello que signifique salir de tu entorno e ir en busca de aventuras. Sin embargo, hoy comenzarás el día lleno de fuerza y entusiasmo, pero al final es muy posible que te desinfles un poco.

Virgo

Problemas familiares o con tu pareja te podrían echar a perder un día que esperabas con mucha ilusión para llevar a cabo una serie de actividades que tenías pensadas. Pero un conjunto de inconvenientes inesperados te alejarán de tus deseos y te van a conducir a un día radicalmente distinto, mucho más de servicio o sacrificio.

Libra

El fin de semana va a comenzar un poco movido para ti porque hoy te amenazan algunas tensiones o disturbios inesperados con tus seres más queridos. Te encontrarás con un conflicto que tú no has provocado, pero que te implicaría sin remedio. En realidad no son asuntos de gravedad, solo problemas domésticos pasajeros.

Escorpio

Este va a ser para ti un fin de semana de grandes sorpresas, aunque afortunadamente para bien. Quizás recibas una visita o un mensaje de un ser muy querido, pero de quien no sabías nada hacía ya mucho tiempo. También tendrás mucha suerte si tienes que viajar o te encuentras, de repente, con una actividad inesperada.

Sagitario

Ten cuidado con discusiones y habladurías, lo que empieza como una tontería sin importancia podría tener un final bastante más desagradable. Si te encuentras en medio de algún conflicto familiar, o incluso con tu pareja, es mejor que te desvincules del mismo. Y si otros intentan provocarte no te conviene morder el anzuelo.

Capricornio

Hoy no vas a poder hacer las cosas que te apetecerían o ir a los lugares que más te gustaría, sin embargo, te va a ir muy bien y te merecerá la pena, terminando por ser un día muy bueno para ti, aunque quizás no haya sido el más divertido, y es que en estos momentos debes hacer lo que más te conviene y no lo que te gustaría.

Acuario

Hoy comienza para ti un fin de semana inusual, donde todo será diferente a como esperabas y que te traerá muchas sorpresas relacionadas con la vida sentimental y familiar. Quizás te lleves un desengaño con uno de tus seres más queridos, pero ahora el destino va a hacer que veas a aquellos que te rodean tal como realmente son.

Piscis

No esperes un fin de semana demasiado divertido y en el que puedas llevar a cabo tus proyectos más íntimos, porque se te van a cruzar problemas o adversidades que te afectarán a ti o a alguno de tus seres más queridos y te trastocarán todos tus planes. Sin embargo, a pesar de todo, al final te acabarás sintiendo bien o en armonía.