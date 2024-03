La UE 'acorrala' a la china Tik Tok pero de momento no se plantea una prohibición total como Estados Unidos

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado una norma que permitiría prohibir el uso de TikTok en el país. La plataforma china forma parte de la guerra tecnológica que vive Washington con el gigante asiático; y nada queda en el tintero, parece, en esa batalla. Pero en ese escenario de tensión geopolítica la Unión Europea también quiere jugar su papel. La aplicación ya ha anunciado una especie de 'rebelión' contra la decisión estadounidense, pero ahora surge otra pregunta. ¿Va la UE por el mismo camino? La respuesta es que no, pero eso no quiere decir que Bruselas no esté 'acorralando' también a TikTok.

La Comisión Europea no ha ido tan lejos como Estados Unidos y las fuentes consultadas por 20minutos se limitan a decir que no está de momento sobre la mesa una decisión tan drástica; pero Bruselas sí ha dado pasos (con duros avisos) contra la empresa, sobre todo durante este último año y además tiene las alertas encendidas por el papel que pueda jugar -más para mal que para bien- TikTok durante la campaña para las elecciones del próximo junio.

El campo tecnológico se lo está empezando a tomar en serio la UE como parte de una competición híbrida que tiene a China como principal rival. Por ejemplo, en enero de 2023 la Comisión Europea amenazó a TikTok con prohibir su uso en toda la Unión si no protegía a los menores, y así se lo hizo saber el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, a un representante de la compañía. "Con audiencias jóvenes se requiere una mayor responsabilidad" y no es aceptable que detrás de características aparentemente divertidas e inofensivas, los usuarios tarden segundos en acceder a contenido dañino y, a veces, incluso potencialmente mortal", le dijo el francés al consejero delegado de la red social, Shou Zi Chew, en un encuentro entre ambos.

Aunque la sangre entonces no llegó al río, Bretón pidió "de manera muy explícita" según su equipo que la plataforma china cumpliera con la normativa europea de protección de datos y con la nueva ley de servicios digitales. Un año después las tensiones siguen patentes y las instituciones tomaron en su momento medidas bastante importantes: en marzo de 2023 tanto la Comisión como el Consejo y también el Parlamento prohibieron el uso de TikTok a sus trabajadores.

Esto se hizo "por la seguridad de la información y la protección de datos relacionados con la aplicación", tal como explicaron fuentes consultadas en su momento. Se produjo un efecto dominó entre todas las instituciones de la UE como parte de la extrema vigilancia ante posibles injerencias extranjeras en las dinámicas de la Unión, especialmente con unas elecciones a la vuelta de la esquina. Y es que, además, una de las grandes 'obsesiones' de la Eurocámara -y no solo- ante la cita con las urnas es la lucha contra la desinformación, que se convirtió en una prioridad estratégica durante toda la legislatura.

Se puede ir más si cabe a lo concreto, porque en septiembre de 2023 un regulador de la Unión Europea impuso una multa de 345 millones de euros a la red social china precisamente por no cumplir con la protección de datos de los menores. La Comisión de Protección de Datos irlandesa (CPD) -que tiene un rol central en asegurar el cumplimiento de las normas de la Unión Europa- abrió una investigación en septiembre de 2021 sobre las prácticas de esta red social, filial del gigante chino ByteDance. En ese momento, TikTok tenía 134 millones de usuarios en la Unión.

El rizo se siguió rizando ya en febrero de este año, cuando la Comisión Europea abrió un procedimiento formal para evaluar si TikTok puede haber infringido la Ley de Servicios Digitales (DSA) en ámbitos relacionados, de nuevo, con la protección de los menores, la transparencia publicitaria, el acceso a los datos por parte de los investigadores, así como la gestión del riesgo de diseños adictivos y contenidos nocivos.

Ese procedimiento sirve para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de la DSA relativas a la evaluación y mitigación de los riesgos sistémicos, en términos de efectos negativos reales o previsibles derivados del diseño del sistema de TikTok, incluidos los sistemas algorítmicos, que puedan estimular adicciones conductuales o crear los denominados "efectos madriguera de conejo". Asimismo quiere ver si la empresa china cumple con la exigencia de la DSA de establecer medidas adecuadas y proporcionadas para garantizar un alto nivel de privacidad, seguridad y protección de los menores, en particular con respecto a la configuración de privacidad por defecto para los menores como parte del diseño y funcionamiento de sus sistemas de recomendación. La investigación también se refiere a presuntas deficiencias a la hora de dar acceso a los investigadores a los datos de acceso público de TikTok, tal como establece el artículo 40 de la DSA.