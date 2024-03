Tu horóscopo diario: jueves 14 de marzo de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 14 de marzo de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Aunque el día sea positivo o fructífero, en general, sin embargo, no vas a poder evitar algún bajón emocional o una tendencia general algo depresiva o melancólica, especialmente en la segunda mitad del día, aunque procurarás que los que te rodean no lo noten. La causa de ello estará relacionada con el amor o familia.

Tauro

Continuarás bajo influencias astrales muy favorables para los asuntos de trabajo y materiales, y precisamente la influencia de Neptuno, el planeta más influyente en estos momentos, potenciará tu intuición, sabrás captar las oportunidades y también el modo de aprovecharlas. También atraerás las ayudas o facilidades.

Géminis

Te abres a un momento más inspirado y afortunado, la suerte favorecerá tus esfuerzos e iniciativas, tanto de trabajo como las de tipo personal. Pero también tú tendrás más capacidad para dirigir adecuadamente tus energías y controlar más las crisis de dispersión o inestabilidad que te suelen desbaratar tus esfuerzos.

Cáncer

No pierdas el tiempo en sueños estériles que no solo no te benefician, sino que al final te acaban deprimiendo. Estas ante un momento muy favorable para conseguir éxitos y realizaciones, tanto mundanos y materiales como de carácter más íntimo; el problema es que tienes que tomar la iniciativa y poner de tu parte.

Leo

Hoy te espera un día más positivo o más fructífero, después de haber pasado un periodo algo más inestable o estéril. Pero la suerte nunca te abandona, o si lo hace tan solo es cosa de días. Las circunstancias se pondrán de nuevo a tu favor y te va a ser fácil tomar de nuevo el control. También el amor te va a traer alegrías.

Virgo

Saca provecho de la situación, aunque en apariencia sea difícil o incluso sientas que está en tu contra. Si ahora son los demás quienes toman la iniciativa y tú no puedes hacer nada, entonces aprovéchate de sus esfuerzos y canalízalos para que terminen beneficiándote a ti. Tú puedes hacer todo eso y mucho más, y lo sabes.

Libra

Este día te traerá buenas noticias u oportunidades en relación con el dinero y asuntos materiales en general, unido también a una tendencia general al optimismo. Sin embargo, no debes olvidar que en estos momentos nos hallamos bajo la influencia de Neptuno y las alegrías podrían ser, a veces, más aparentes que reales.

Escorpio

Estás en un buen momento para los asuntos del corazón, ya sea para disfrutar de sueños que al fin se harían realidad, o para poner las bases de un gran cambio favorable a corto plazo. Ilusiones que al fin se materializan, y en muchos de los casos, vas a encontrar el amor en el ámbito de tu trabajo o está relacionado con este.

Sagitario

No te mates a luchar para tratar de resolver por las bravas un problema que se terminará arreglando solo si tienes un poco de paciencia y sabes esperar. A veces no merece la pena que desperdicies tu energía, cuando hay otras cosas mucho más urgentes o interesantes por las que si te convendría esforzarte. Relaja esos nervios.

Capricornio

Ten precaución con las envidias y los enemigos solapados, hace ya algunos días que las tendencias astrales apuntan hacia esa dirección. Nada pueden hacerte si tú estás atento y les cierras todas las puertas, pero no te relajes o te dejes engañar por una falsa sensación de seguridad, porque a tus espaldas se acumulan peligros.

Acuario

Momento favorable, inspirado o afortunado para los asuntos del corazón. El destino te va a traer felicidad, pero lo mejor de todo es que también tú podrás traer felicidad, esperanza o alegría a otras personas. Asimismo, será un día afortunado para los asuntos mundanos, de trabajo o financieros. Llegan ayudas inesperadas.

Piscis

Una de las mejores cosas de Neptuno, el planeta dominante en estos momentos y que es, igualmente, tu regente, es que te va a traer ayudas inesperadas y providenciales. Cuando ya parece que lo tienes todo perdido, de repente el destino interviene y te abre esa puerta mágica que te llevará a salir triunfante de la situación.