Siri Hustvedt visita España: "Cualquier novela y obra literaria le deben mucho a Don Quijote"

Siri Hustvedt (Minessota, EEUU, 1955) entra en un gran salón de un hotel de lujo de Madrid vestida de negro, altísima, delgadísima, con el pelo corto y rubio. Ella parece, en verdad, el lujo. Ha venido a España dejando a su marido, Paul Auster, por unos días solo en su casa neoyorquina, pero atenta al tratamiento que él sigue por un cáncer con el que lucha desde enero de 2023. Siri, feminista de palabra y acción, defensora infatigable de la igualdad, enemiga pública del expresidente Trump, reflexiva, sensata, elegante de maneras y discurso, ha recibido el premio Openbank de Literatura que entrega la revistaVanity Fair por su trayectoria literaria, del todo indispensable. La escritora americana ha aprovechado para hablar de su novela El mundo deslumbrante (recuperada por Seix Barral), una audaz, inteligente y ficcionada revisión de la discriminación de la mujer en el mundo del arte.

Hustvedt tiene una vida personal no ajena a la contradicción: acaba de ser abuela al mismo tiempo que su marido enfrenta el cáncer no sin dolor. La felicidad contra la incertidumbre. "Ser abuela era una de mis ambiciones. No tengo control sobre esto. Hay dos maneras de pensar en el tiempo: una es la lineal, con principio y fin. La otra es una manera circular, una idea que siempre me ha gustado. Hay una generación que muere y otra que nace. Mi nieto es la continuación de algo en la vida familiar".

Esta feliz concepción se opone a lo que la enfermedad de Auster está suponiendo a la pareja, aunque ella vislumbra señales de optimismo. "Está vivo y estable. Ha sido un año lleno de emergencias, debidas más al tratamiento que al cáncer en sí. Hoy le he llamado para ver cómo estaba, y me ha dicho que por primera vez está escribiendo algo. No sé qué nos depara el futuro. Estamos muy agradecidos al tratamiento. El futuro es incierto, pero hay esperanza".

La escritora con el director de 'Vanity Fair', Alberto Moreno. DANIEL MERINO

Admite, no obstante, que estos meses últimos "han sido una temporada dura y difícil, pero ha existido la dinámica. Vivir con alguien que tiene una enfermedad letal te cambia la vida. Mi madre, que murió en 2019, a medida que se adentraba en la edad, dijo: "Hacerse mayor es una maravilla: te entiendes mejor, eres más libre, pero el cuerpo se desmorona".

Hustvedt, premio Princesa de Asturias de las Letras en 2019 (su marido lo recibió en 2006), ha visitado en innumerables ocasiones España. "Tengo un sentimiento muy cálido y cariñoso por muchos motivos hacia este país. Como amante de la literatura y tras haber estado aquí muchas veces puedo decir que cualquier novela y obra literatura le deben mucho a Don Quijote. Dejó una herencia bastante rica".

La autora enlaza esta afirmación deudora con una declaración de intenciones que mantiene desde hace años como una batalla personal: "Además de los que hay en mi país, soy consciente de los movimientos autoritarios que se suceden en Europa y que desapruebo". Se refiere Hustvedt al regreso a la política de Donald Trump y su previsible candidatura a la presidencia de nuevo: "Estar nerviosa se queda corto. Estoy aterrorizada. El resultado no está claro, pero a medida que nos acercamos a las elecciones es necesaria una coalición de movimientos antiautoritarios encabezados por Biden", reclama.

Hustvedt recibe su premio por su trayectoria literaria, de la revista 'Vanity Fair'. Flavio Orsolato

Mantiene, no obstante, cierta confianza en que el destino político de su país sea otro: "Yo creo que lo que cuatro años de Trump han mostrado es lo que EE UU depende de las convenciones y de las normas. La ley se ha mostrado viva en mi país, no es una estatua de mármol. Sin las leyes no nos pareceremos a una democracia".

Respecto a la vinculación con su oficio, opina: "No creo que la literatura nos vaya a salvar del fascismo. Lo que creo es que la poesía, la novela, algunos ensayos son capaces de explicar la experiencia de otras personas de una manera tan inmediata que logran acercarlas".

Protectora de los derechos de las mujeres, no está convencida, por el contrario, de la necesidad de que tenga que existir un Día dedicado a ellas. "No deja de sorprenderme que siga existiendo este Día. Las mujeres necesitamos una celebración, la idea de progreso es un mito del siglo XIX. Es muy fácil retroceder. Estamos en un proceso que continúa, la escribimos todos los días. Imaginen un día internacional del hombre", ironiza.

Sobre su obra -publicada de nuevo en España- El mundo deslumbrante, la autora dice: "Parte de esta novela provenía de una fantasía mía, que era mandar manuscritos con un nombre masculino. Es muy duro identificar el éxito con el hecho de ser mujer".

Seix Barral recupera este título de la escritora Siri Hustvedt. CEDIDA

No cree Husvedt que exista una literatura femenina y otra masculina. "Pienso que no es interesante plantear esto así, a no ser que abramos por completo la realidad de los géneros. Hablar de lo binario también. Hay una calidad en la literatura de las mujeres, eso sí. Hay un escritor, Henry James, que tiene lo que se llamaría muchas cualidades femeninas y Gertrude Stein, por ejemplo, es lo contrario. Se nos ha contado culturalmente así esta diferencia, pero no literariamente".

La escritora se despide con un grato anuncio: está ya manos a la obra con un próximo libro que involucra a tres personajes, sobre la eugenesia. "Trabajo muy duro en ella. Estoy en la investigación y he descartado muchas páginas", concluye.