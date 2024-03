El testamento de Matthew Perry revela sus albaceas y un fideicomiso con nombre de personaje de Woody Allen

Cinco meses después del fallecimiento del actor Matthew Perry y a la par que una de sus exnovias, Kayti Edwards, ha pedido que se reabra el caso sobre su muerte revelando nuevos detalles sobre su adicción a las drogas, se han dado a conocer los detalles del testamento del intérprete de la serie Friends, como quiénes son sus albaceas o el nombre escogido para su fideicomiso.

En unos documentos obtenidos por varios portales norteamericanos como Page Six o TMZ, el cómico que encarnase a Chandler Bing en la famosa serie firmó este documento en el año 2009 en el que nombra como albaceas a dos mujeres, Lisa Ferguson y Robin Ruzan, ex esposa de Mike Myers.

Ellas serán las encargadas de tomar las decisiones pertinentes sobre cómo repartir y administrar las propiedades del actor. Además, también son las responsables de la ejecución del fideicomiso de un millón de dólares al que le puso como nombre Alvy Singer Living Trust, un nombre que ha sorprendido dado que hace referencia explícita en su al personaje que interpretó Woody Allen en su película Annie Hall.

En dicha declaración, Perry igualmente incluyó a su padre, John Perry, y a su madre, Suzanne Morrison, como beneficiarios de su testamento, así como también aparecen una de sus hermanas, Caitlin Morrison, fruto del segundo matrimonio de su madre con el periodista Keith, así como Rachel Dunn, exnovia de Matthew.

En aquel entonces, hace 15 años, el protagonista de otras cintas como Falsas apariencias o 17 otra vez también puntualizaba que los hijos que pudiera procrear en el futuro no tendrían ningún derecho a acceder a su patrimonio. Sin embargo, es de sobra sabido que el humorista nunca acabó siendo padre.

Según los documentos, Matthew Perry poseía 1.030.000 dólares —unos 945.000 euros— en bienes personales "que no se limitan solo a joyas, muebles y enseres, obras de arte y automóviles", si bien las albaceas han encontrado otros activos adicionales que no están en este fideicomiso privado. Es decirl, que no es un reflejo exacto del patrimonio neto del actor en el momento de su muerte.

Ferguson comparecerá sola en la sala del Tribunal Superior de Los Ángeles el próximo 10 de abril para una vista sobre el testamento, ya que Ruzan, quien era la productora ejecutiva del programa Celebrity Liar en el momento en que Perry acudió como invitado, precisamente por aquellas fechas, ha preferido no coejecutar el fideicomiso el pasado 4 de marzo.