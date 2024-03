Estupor en Inglaterra por cómo se está gestionando el caso de las fotos 'trucadas' de Kate Middleton

La baja por intervención quirúrgica de Kate Middleton está causando un asombro generalizado en Inglaterra, donde cada información que se da parece contradecir a la anterior. Y donde todo sigue sin ser aclarado debidamente, a pesar del tiempo transcurrido desde la operación, casi dos meses.

Lo último ha sido el caso de la fotografía emitida por el palacio de Kensington (órgano de prensa de los príncipes de Gales) en la que se aprecia, por primera vez tras su operación abdominal, a la princesa de Gales rodeada de sus tres hijos, con motivo del Día de la Madre, que en Inglaterra se celebra en marzo.

Pocas horas después de su difusión, muchas agencias de prensa la retiraron por encontrar señales de manipulación en la imagen, que hoy, la propia Kate ha tenido que aclarar. Ha sido ella misma, muy aficionada a la fotografía, quien editó la foto, causando un enorme estupor entre el público.

Uno de las últimas fotos de Kate antes de ser operada, en enero pasado. ARCHIVO

A pesar de que se ha disculpado por la "confusión" causada, los ingleses y la prensa en particular, no han dejado de señalar la falta de transparencia y de información sobre la enfermedad de Kate. El último gesto de la princesa, la foto hecha por su propio marido, Guillermo, no solo no ha tranquilizado, sino que ha generado todavía más desconfianza.

Estos retoques admitidos por Kate no han hecho más que aumentar las teorías de conspiración que llevan sonando durante semanas por el silencio de la casa real británica acerca del estado de salud de Kate Middleton.

La falta de credibilidad de la monarquía empieza a ser un lastre. El periódico Daily Mail tratan este asunto: "Esto es perjudicial para la realeza. Su desafío es que la gente ahora se preguntará si se puede confiar en ellos y si se puede creer en ellos la próxima vez que publiquen una actualización de salud", ha declarado un comentarista real de Reino Unido.