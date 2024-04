Compras 'a ciegas': la forma de conseguir descuentos de hasta el 500%... con la que también te puedes llevar más de una sorpresa

Comprar con enormes descuentos pero sin saber realmente y con exactitud los productos que finalmente te llevas a casa. ¡Sorpresa! Se trata de una fórmula de venta que están utilizando algunas empresas para ofrecer a sus clientes el máximo ahorro posible en sus compras.

De esta forma, las compañías establecen un precio unitario al consumidor para la adquisición de un pack de elaboración propia que incluye productos de diferentes categorías (alimentación, higiene, limpieza...), pero sin conocer cuáles son esos artículos con precisión.

La última empresa en adoptar esta línea de negocio, de momento solo en la Comunidad de Madrid y Andalucía, ha sido la cadena de supermercados francesa Carrefour con el lanzamiento de sus 'carritos sorpresa' que suponen un ahorro del 500%.

"Los clientes podrán adquirir carros de la compra sin conocer su contenido, pero pagando cinco veces menos por ellos", ha explicado la compañía en un comunicado de prensa, donde ha detallado que "es la primera vez que se pone en marcha en España este concepto de compra tan sorprendente como original".

Así, Carrefour ha lanzado dos tipos de carros sorpresa: el primer carro contiene productos básicos y habituales de alimentación e higiene para toda la familia valorados en 50 euros y que podrán adquirirse por sólo 9,99 euros.

El segundo carro, compuesto por artículos de no alimentación incluye pequeño electrodoméstico, papelería, ropa y menaje de hogar, por valor de 150 euros, y estará a la venta por sólo 29 euros. Eso sí, la acción se limita a un día y a un carro por cliente.

Evitar el desperdicio alimentario

Otra compañía que ofrece packs sorpresa a los consumidores es la conocida Too Good To Go, con la que además de ahorrar se contribuye a evitar el desperdicios de alimentos salvando el excedente acumulado en diferentes negocios como restaurantes, supermercados, panaderías o fruterías.

El modus operandi es el siguiente. El establecimiento prepara los packs sorpresa con el excedente que ha tenido a lo largo de la jornada y lo ofrece a través de la aplicación de Too Good To Go a un precio reducido. Los usuarios reservan y pagan su pack a través de la aplicación y lo recogen en el establecimiento a la hora indicada.

Por ejemplo, la popular cadena hostelera Vips ofrece los packs por cinco euros en la app aunque su contenido está valorado en torno a los 15 euros, lo que supone un ahorro de casi el 70%.

También hay negocios que ofrecen verdaderos chollos sin saber exactamente los artículos que vas a recibir fuera de todo lo relacionado con la alimentación. Es el caso de los Crazy Day Factory, unas tiendas donde los clientes pueden encontrar grandes gangas en diversos artículos de electrónica (relojes digitales, móviles, videoconsolas...) y moda, entre otros, que proceden de devoluciones y también de pedidos sin entregar de compañías como Amazon, eBay y AliExpress.

Así, promocionan una serie de cajas y paquetes que denominan misteriosos con precios que van desde los 29,99 hasta los 100 euros. "Se garantiza que la caja misteriosa contiene más valor del que pagas por la caja", señala la empresa en su página web. En el caso de las Cajas Misteriosas (100€ unidad), contienen hasta 15 productos asignados que han sido al azar.

En su página web figuran además lotes y palets de productos. Un palet, por ejemplo, con 150 artículos devueltos de AliExpress cuyo valor es de 3.200 euros podemos comprarlo por 800 euros.

