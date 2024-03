No cabe duda a estas alturas de que Kristen Stewart, quien pronto cumplirá 34 años, y su prometida, la guionista Dylan Meyer, nacida en diciembre de 1987, están más que enamoradas y que su relación va viento en popa. No por nada llevan juntas desde 2019, año en el que se reencontraron, dado que se conocieron en un rodaje en 2013. Y, quizá por ello, las últimas informaciones apuntan a que ambas se están planteando ya ser madres.

"Ella [la protagonista de la saga Crepúsculo y nominada al Oscar por Spencer] viene sintiéndose muy feliz en su relación y está comprometida desde hace bastante tiempo. Adora estar en el hogar haciendo cosas de la casa. Y [tener] niños es el siguiente paso natural en su vida", ha declarado una fuente cercana a Stewart a la revista People.

El mismo informante ha puntualizado que la actriz californiana "aún es joven y tiene mucho tiempo para planificar" algo como es ser madre. "Ella es una mujer muy dinámica, con energía y muy divertida", ha continuado, así como ha afirmado que es "honesta" con lo que quiere y, como ya sabe casi todo el mundo, con "talento sorprendente".

Se trata de la segunda vez en fechas recientes que se habla de una posible maternidad próxima de Kristen Stewart. En una entrevista realizada hace unas semanas a la actriz por la revista Rolling Stone admitió que le gustaría ser madre, si bien le da miedo dar a luz. Aun así, dio a conocer que ha hablado con su pareja de portar ambas los embriones de la otra.

"No sé cómo va a ser mi familia, pero no hay ninguna posibilidad de que no sea comenzando por tener hijos. Es que también, idealmente, en algún momento cercano voy a decir: 'Quiero tener un hijo'. Porque de verdad que quiero que eso pase", confesó.

"No tengo miedo de quedarme embarazada. Ni tampoco de tener un hijo. Pero es una locura el pavor que le tengo al parto", reveló, equiparándolo a tener una mala experiencia con las drogas, algo que ya aprovechó para sincerarse sobre este tema: "¿Alguna vez has estado tan drogado que de repente has necesitado arrodilladarte? Es que odio ese momento. Que quede claro, yo fumo mucha marihuana, porque obviamente me automedico, pero no me gustan las drogas duras. Y las he probado... Pero no puedo soportarlas".