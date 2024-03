Belinda Washington se emociona al hablar de la enfermedad degenerativa de su madre: "Nadie nos enseña a eso"

Belinda Washington ha estado junto a su padre en el Festival de Málaga, la tierra natal de su madre, que en esta ocasión no ha podido acompañarla debido a su delicado estado de salud. "Desgraciadamente, mi madre no puede estar aquí por una enfermedad degenerativa", declaraba la intérprete a Europa Press.

Afortunadamente, su padre tiene "la cabeza bien" y sí pudo viajar desde Escocia para acompañarla en este momento tan importante. "Va a hacer el paseíllo esta tarde conmigo, tiene su esmoquin, le hace mucha ilusión", confesaba antes de cruzar la alfombra roja junto a su progenitor.

Preguntada por el reportero, la actriz se emocionaba al hablar de la enfermedad que sufre su progenitora. "La vida pasa muy rápido", reflexionaba Belinda, que instaba a "aprovechar el tiempo".

"Todos sabemos que vamos a tener un final y sabemos cuál es el final para todos, pero ese tránsito del final, esa vejez, nadie nos enseña a vivirla, a viajar por esa vejez. Es difícil, y más cuando una persona pierde la salud mental y no te reconoce. Nadie nos enseña a eso", lamentaba la actriz.

"No me voy a emocionar, porque me voy a poner a llorar", aseguraba Belinda, recordando que "hay que aprovechar el tiempo, porque luego pierdes referentes".