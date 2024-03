Tu horóscopo diario: domingo 10 de marzo de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 10 de marzo de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La poderosa influencia de Urano te puede llevar a perder los nervios con gran facilidad por asuntos domésticos de muy poca importancia, o simplemente porque tú te habías planificado el día de una determinada forma y al final todo va a salir de otra muy distinta. Este será un día de sorpresas y de cambios inesperados.

Tauro

Hoy la influencia dominante de Urano te va a traer un día lleno de imprevistos y desfavorable para asuntos del corazón. Si deseabas tener paz y armonía, es muy probable que te encuentres con muchas tensiones y también turbulencias o crisis en las relaciones con tus seres queridos más íntimos. Solo será algo pasajero.

Géminis

Afortunadamente, para ti el día va a ir de menos a más. Vas a tener una mañana llena de nerviosismo o inestabilidad, aunque no exista razón para ello o esta sea de muy poca importancia. Sin embargo, ya a partir de la tarde todo se va a ir poniendo de un modo más armónico o positivo. Problemas inesperados en los viajes.

Cáncer

Hoy las influencias planetarias van a ser un poco disonantes, pero al mismo tiempo tú te encontrarás especialmente sensible y todo ello puede hacer que por cualquier pequeña circunstancia adversa te entregues a las emociones más negativas e incluso autodestructivas. Riesgo de sufrir algún desengaño en la vida sentimental.

Leo

En estos momentos Urano se encuentra poderoso y dominante, y su influencia trae grandes sorpresas y cambios repentinos. Pero en tu caso estas cosas van a ser para bien y hoy se te hará realidad alguna ilusión relacionada con tu vida íntima, amor o familia. Algo bueno te espera, algo que no te imaginas y te dará gran alegría.

Virgo

Hoy, igual que en muchos momentos, siempre estás atento a todo lo que necesitan tus seres queridos, incluso aunque no te lo pidan. Cualquier sacrificio es poco para que se sientan mejor, sin embargo, cuando eres tú el que estás mal, entonces te sueles ver solo y desamparado, y sufres sin decirlo a nadie, como te va a suceder hoy.

Libra

La influencia de Urano, que en estos momentos es el planeta dominante, te va a traer alegrías inesperadas en el amor y en tus asuntos familiares, en este día en el que podrás disfrutar de algunos momentos muy agradables, especialmente por la tarde, después de haber pasado una mañana un poco más melancólica o problemática.

Escorpio

Te espera un día con abundantes problemas y preocupaciones, aunque en realidad casi todos serán asuntos poco importantes o simplemente, tus propias inquietudes internas. Todo saldrá, al final, como tú deseas, aunque para ello tendrás que forzar un poco las cosas. Tu voluntad de hierro se terminará imponiendo a las dificultades.

Sagitario

Inquietud o preocupación por los gastos y otros asuntos materiales en general, en algunos casos quizás haya razón para ello, pero en otros no. En estos momentos, las influencias astrales no son tan armoniosas como los días pasados y es probable que el día no salga tan bien como esperabas, habrá sorpresas y cambios inesperados.

Capricornio

Riesgo de sufrir alguna decepción sentimental o, en su caso, encontrarte otra cosa diferente a lo que esperabas. Hoy conviene que vayas con prudencia en tus relaciones íntimas, quizás esperas un gran amor donde solo había una relación pasajera, o la persona que te interesa no era tan maravillosa como tú te la habías imaginado.

Acuario

Hoy Urano se hallará poderoso y te traerá un día de muchas inquietudes y nervios, así como también de sucesos inesperados que te llevarán a vivir un día muy distinto a como lo imaginabas o deseabas. Ahora bien, esto no significa que vaya a ser malo, sino que tú elaboras un guion y luego el destino se encargará de cambiártelo.

Piscis

El imprevisible Urano te va a traer un día lleno de actividad, aunque no en la dirección que tú esperabas o incluso deseabas, porque también será un día lleno de sorpresas relacionadas con tu vida sentimental y familiar, aunque estas no van a ser para mal. Tendrás que atender a muchos asuntos y tendrás pocos momentos de ocio.