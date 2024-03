Nile Rodgers y Soul II Soul se unen al cartel del Festival Alma Occident Madrid

El Alma Occident Madrid, que se celebrará del 30 de mayo al 17 de junio en el Parque Tierno Galván, ha confirmado que Nile Rodgers y Soul II Soul se han incorporado al cartel del festival y que ambos actuarán, concretamente, el día 7 de junio.

Nile Rodgers, ganador de varios Emmy y cofundador de Chic, es una de las figuras más destacadas de la música funk y disco. Con éxitos que han encabezado las listas como Le freak y Good times, Rodgers ha dejado una marca indeleble en la industria musical. A lo largo de su carrera, ha colaborado con artistas como David Bowie, Madonna, Daft Punk y Beyoncé.

Por su parte, los británicos Soul II Soul llevarán al festival su estilo único "funki dred", que revolucionó la música negra británica y la cultura juvenil. Con éxitos globales como Keep on movin' y Back to life, su influencia y pasión por la música siguen siendo tan poderosas hoy como en su apogeo.

Nile Rodgers y Soul II Soul se unen a otros artistas como Deep Purple, Jamie Cullum, Vetusta Morla, Valeria Castro, GIMS, Jorge Drexler y Evanescence.