Las negociaciones entre Hamás e Israel para el alto el fuego en Gaza se estancan tras varios días de diálogo

Una vez más, el alto el fuego en Gaza tendrá que esperar. Pese a que en la mañana de este martes varias fuentes involucradas en las negociaciones que se están llevando a cabo en El Cairo aseguraban estar avanzando y apuntaban a una tregua inminente, finalmente las posturas han vuelto a alejarse. El acuerdo se enfrenta a varias dificultades ya que algunas facciones palestinas, como la Yihad Islámica Palestina (YIP), no han acudido aún a la capital egipcia. Además, ambas partes se acusan de no querer llegar a un pacto mientras los bombardeos israelíes en el sur de la Franja se han cobrado este martes la vida de 97 personas, 17 de una misma familia.

Según ha reconocido el grupo islamista Hamás, los "puntos básicos" del acuerdo marco para la tregua ya se han acordado, sin embargo, las diferencias en algunos apartados son "amplias" y requieren hablar con otras facciones, ya que el grupo palestino Hamás no tiene cautivos a "todos los rehenes israelíes", indicaron a EFE fuentes palestinas que pidieron el anonimato.

Egipto invitó a la Yihad Islámica a esta reunión, pero de momento no se ha confirmado la presencia de sus delegados en El Cairo. Una fuente egipcia de alto rango aseguró al canal Al Qahera News, cercano a la Inteligencia egipcia, que "hay dificultades en las conversaciones, pero igualmente continúan".

Además, Israel tampoco ha enviado ninguna delegación a El Cairo ya que, según expresó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, solo enviaría un equipo a negociar a la capital egipcia si Hamás difundía el listado de rehenes que siguen con vida desde su secuestro el 7 de octubre, cuando tomaron cautivos a más de 250 personas. Hamás eleva la cifra de rehenes muertos "por bombardeos israelíes" a 70, aunque Israel solo ha confirmado la muerte de una treintena, de los 130 que siguen dentro.

"Puntos básicos" para la tregua

Los "puntos básicos" para alcanzar una tregua de 40 días incluyen el canje de 40 rehenes israelíes por 404 presos palestinos en cárceles israelíes, según indicaron a EFE este martes fuentes palestinas y egipcias cercanas a las conversaciones en El Cairo. En este plazo de tiempo se liberarían rehenes israelíes, entre ellos mujeres, niños y hombres mayores de 60 años. Las fuentes no detallaron si entre los rehenes que serían "liberados" se cuentan cautivos que han muerto, y cuyos cadáveres siguen bajo control de las facciones palestinas, o si están vivos.

Dentro de este acuerdo marco, se habría pactado también la retirada de Israel de los centros de las ciudades de toda la Franja de Gaza en una primera fase y permitir que los desplazados en la ciudad palestina de Rafah, en el extremo sur del enclave y fronteriza con Egipto, regresen a las regiones del norte y el centro del enclave palestino.

Asimismo, dentro de estos puntos básicos estaría también la entrada en la Franja de al menos 500 camiones de ayuda humanitaria cada día. Siempre según las fuentes, dado que Hamás e Israel no se han pronunciado oficialmente hasta el momento, Israel no quiere hacer ninguna promesa de no invadir Rafah, y añadieron que se prevé que se llegue a un acuerdo que entre en vigor para el próximo viernes, 8 de marzo, justo antes del inicio del mes sagrado de ramadán.

Pese al acuerdo de estos puntos básicos, habría otros discordantes que impiden que se anuncie ya un pacto de tregua. Las fuentes aseguraron que cada día de las negociaciones suelen aparecer puntos diferentes y, por ejemplo, una de los informantes indicó que ayer Hamás pidió el regreso de "familias" y no de "personas" hacia la zona norte del territorio.

Aumenta la tensión entre Israel e Hizbulá

Mientras se producen estas negociaciones en Egipto, otro de los frentes abiertos en este conflicto sigue generando tensión con Israel. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha trasladado este martes en Tel Aviv al mediador estadounidense, Amos Hochstein, que los ataques diarios de la milicia libanesa Hizbulá han alcanzando un punto crítico que obliga a Israel a una respuesta militar.

"Estamos comprometidos con el proceso diplomático, pero la agresión de Hizbulá nos está acercando a un punto crítico en la toma de nuestras decisiones militares", expresó Gallant a Hochstein. Durante la reunión, los dos líderes también abordaron la importancia de gestionar la seguridad en la zona norte del país para que las decenas de miles de desplazados por los bombardeos puedan volver a sus hogares.

Hochstein llegó este martes a Israel después de que ayer hiciera una visita relámpago a Beirut, donde se reunió con los principales líderes libaneses, algunos de ellos aliados de Hizbulá, para reiterarles que un arreglo negociado es "la única forma de terminar con las hostilidades" fronterizas.

Así mismo, los bombardeos y combates en la Franja han continuado este martes y al menos 17 gazatíes de una misma familia murieron en un ataque aéreo israelí contra su vivienda en Jan Yunis. Esos 17 fallecidos se incluyen en los 97 muertos anunciados este martes por el Ministerio de Sanidad gazatí, que ha elevado la cifra total a 30.631 víctimas mortales y 72.043 heridos, más del 70 % de ellos mujeres y niños.